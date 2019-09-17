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新中国成立70周年海南成就展举行

2019年09月17日08:14  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京9月16日电  （记者闫旭）玲珑椰壳刻时光，千年黎锦焕新姿。新中国成立70周年海南成就展16日在国新办新闻发布厅举行，椰雕和黎锦织绣技艺展示引来众多观众驻足观看。主题成就展示共分为六大板块，分别为“奋进历程”“全面深化改革”“扩大对外开放”“壮大产业基础”“呵护良好生态环境”“推动文旅融合发展”。展览立体呈现了海南在经济发展、社会进步及生态文明建设等方面的卓越成就。

　　在特色产品展台前，椰奶、咖啡等热带特色产品引人关注，黎锦织绣更是备受瞩目。织女们哼唱着黎族传统歌曲，引纬线竹针在经线中来回穿梭，不一会儿，一幅幅灿如云霞的黎锦呈现眼前，精湛的技艺引来参观者啧啧称赞。


　　《 人民日报 》（ 2019年09月17日 06 版）

(责编：庄红韬、杨曦)
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