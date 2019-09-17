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对国家网络安全宣传周作出重要指示

习近平：提升广大人民群众在网络空间的获得感幸福感安全感

2019年09月17日08:17  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报天津9月16日电  近日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对国家网络安全宣传周作出重要指示强调，举办网络安全宣传周、提升全民网络安全意识和技能，是国家网络安全工作的重要内容。国家网络安全工作要坚持网络安全为人民、网络安全靠人民，保障个人信息安全，维护公民在网络空间的合法权益。要坚持网络安全教育、技术、产业融合发展，形成人才培养、技术创新、产业发展的良性生态。要坚持促进发展和依法管理相统一，既大力培育人工智能、物联网、下一代通信网络等新技术新应用，又积极利用法律法规和标准规范引导新技术应用。要坚持安全可控和开放创新并重，立足于开放环境维护网络安全，加强国际交流合作，提升广大人民群众在网络空间的获得感、幸福感、安全感。

　　2019年国家网络安全宣传周开幕式16日在天津举行。中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明在开幕式上宣读习近平的重要指示并讲话。他说，要认真学习贯彻习近平总书记重要指示精神，深刻把握信息化发展大势，积极应对网络安全挑战，充分发挥广大人民在维护网络安全中的主体作用，把“四个坚持”的原则要求落到实处，有力维护人民群众在网络空间的切身利益。

　　国家网络安全宣传周从2014年开始每年举办一届。本届宣传周以“网络安全为人民，网络安全靠人民”为主题，9月16日至22日期间将举办网络安全博览会、网络安全技术高峰论坛、网络安全主题日等活动。

(责编：庄红韬、杨曦)
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