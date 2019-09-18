原标题：8月社零总额达3.4万亿元同比增7.5%

商务部市场运行司负责人17日介绍了2019年8月我国消费市场运行情况。根据国家统计局数据，8月份全国社会消费品零售总额达到3.4万亿元，同比增长7.5%，增速较上月回落0.1个百分点；除汽车以外的消费品零售额增长9.3%，比上月加快0.5个百分点。

从渠道来看，网络零售增长较快。该负责人介绍，8月份，商务部重点监测企业网络零售额同比增长16.6%，增速比上月加快1.9个百分点，比百货店、便利店和超市分别高出15.2、10.9和9.1个百分点。1-8月实物商品网上零售额同比增长20.8%，占社零总额比重达19.4%，比上年同期提高2.1个百分点。

另外，消费价格温和上涨。数据显示，8月份，全国居民消费价格同比上涨2.8%，涨幅与上月持平；剔除食品和能源价格的核心CPI上涨1.5%，涨幅较上月回落0.1个百分点。商务部监测的36个大中城市8月份食用农产品价格同比上涨14.8%，1-8月累计同比上涨7.3%。(记者 王文博)

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