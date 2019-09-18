人民网>>财经

8月社零总额达3.4万亿元同比增7.5%

2019年09月18日08:08  来源：经济参考报
 
原标题：8月社零总额达3.4万亿元同比增7.5%

　　商务部市场运行司负责人17日介绍了2019年8月我国消费市场运行情况。根据国家统计局数据，8月份全国社会消费品零售总额达到3.4万亿元，同比增长7.5%，增速较上月回落0.1个百分点；除汽车以外的消费品零售额增长9.3%，比上月加快0.5个百分点。

　　从渠道来看，网络零售增长较快。该负责人介绍，8月份，商务部重点监测企业网络零售额同比增长16.6%，增速比上月加快1.9个百分点，比百货店、便利店和超市分别高出15.2、10.9和9.1个百分点。1-8月实物商品网上零售额同比增长20.8%，占社零总额比重达19.4%，比上年同期提高2.1个百分点。

　　另外，消费价格温和上涨。数据显示，8月份，全国居民消费价格同比上涨2.8%，涨幅与上月持平；剔除食品和能源价格的核心CPI上涨1.5%，涨幅较上月回落0.1个百分点。商务部监测的36个大中城市8月份食用农产品价格同比上涨14.8%，1-8月累计同比上涨7.3%。(记者 王文博)

(责编：庄红韬、付长超)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved