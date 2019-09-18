险资权益投资比例提升细则落地在即 长期增量资金有望加速入场

原标题：险资权益投资比例提升细则落地在即

由于资金体量庞大、负债周期较长，险资动向始终是资本市场关注的焦点。《经济参考报》记者获悉，伴随近期金融监管高层密集“喊话”，包括拓宽保险资金入市比例在内等多项推进中长期资金入市的实质举措将加速推进，其中备受关注的险企权益投资比例提升细则或率先落地。据悉，在实际操作过程中，银保监会或采取分类监管原则，对不同公司采取差异化监管。

近期，金融监管高层已两度提及中长期资金运用。继金融委第七次会议明确“为更多长期资金持续入市创造良好条件”后，证监会9日至10日在京召开的全面深化资本市场改革工作座谈会再度呼吁“推动更多中长期资金入市”。

事实上，今年来银保监会对保险资金运用的监管重点已由规范险资举牌转向引导险资加大对权益类资产投资，且多次表态鼓励险资入市。今年1月，银保监会新闻发言人肖远企表示，鼓励保险公司使用长久期账户资金，增持优质上市公司股票和债券，拓宽专项产品投资范围。在7月的国新办发布会上，银保监会副主席梁涛透露，银保监会正在积极研究提高保险公司权益类资产的监管比例事宜。

根据《关于加强和改进保险资金运用比例监管的通知》，目前保险资金运用相关监管指标将股票、股权统称为权益类资产，并设置30%投资比例上限。据长城证券测算，如果权益投资比例提升至40%，理论上将给市场带来万亿增量空间。

银保监会数据显示，保险资金投资股票规模占A股市值的3.1%，是继公募基金后的第二大机构投资者。目前保险资金投资权益类资产比例的上限是30%，而行业实际运用比例为22.64%，还有一定空间。据接近监管层的相关人士透露，下一步考虑在审慎监管政策下，赋予保险公司更多的投资主动权，进一步提高证券投资的比重。但是在实际操作过程中，采取分类监管原则，对不同公司采取差异化监管。(记者 向家莹)

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