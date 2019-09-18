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MLF利率未动 货币政策操作仍有空间将相机而动

2019年09月18日08:10  来源：经济参考报
 
原标题：MLF利率未动 货币政策操作仍有空间将相机而动

　　中国人民银行17日开展中期借贷便利（MLF）操作2000亿元，利率为3.30%，不开展逆回购操作。相关数据显示，当日，共有2650亿元MLF和800亿元逆回购到期，这意味着，央行缩量进行MLF续作，但利率并未下调。

　　此前，不少市场人士预期此次MLF利率下调概率很大。业内人士表示，央行此次保持MLF操作利率不变，表明本轮货币政策逆周期调节将强调循序渐进，避免利率大幅波动，也为后期相机抉择、灵活应对经济金融形势波动留出更大政策空间，后期货币政策仍有进一步加码逆周期调节的必要，但不改稳健基调。

　　工银国际首席经济学家、董事总经理程实表示，考虑到9月16日落地的全面降准已经释放资金约8000亿元，加之近期同业存单发行利率有所回落，目前市场流动性正逐步回调至相对充裕状态。上述政策组合亦表明，本轮货币政策的逆周期调节将强调循序渐进，避免利率大幅波动，从而护航利率并轨的后续进程。

　　东方金诚首席宏观分析师王青表示，新LPR形成机制改革推出不久，央行将会观察改革推进效果，特别是银行贷款利率换锚后，新发放贷款参考LPR定价比例、贷款利率中的风险溢价变化以及企业贷款融资综合成本下行情况，来决定是否下调MLF操作利率。他同时表示，逆周期政策调节需求上升，但8月最新数据也显示，CPI继续保持2.8%的较高水平，这意味着保持物价稳定在央行货币政策权衡中的比重在上升。他说，当前保持MLF操作利率不变，也可为后期相机抉择，灵活应对经济金融形势波动留出更大的政策空间。

　　不少业内人士表示，未来货币政策逆周期调节的力度还会加大，但货币政策不会“大水漫灌”，会把握节奏、力度，综合考虑各种因素相机而动。

　　程实表示，从8月份数据来看，在经济层面，虽然消费引擎保有一定的结构性亮点，但是投资、生产领域动能继续趋弱；金融层面，虽然M2增速和中长期贷款增量改善，但绝对水平仍处于低位，“宽信用”难以真正达成。由此，未来货币政策有望进一步加码逆周期调节。

　　王青表示，为避免“大水漫灌”，未来结构性货币政策工具还会持续发力，定向降准、TMLF（定向中期借贷便利）、再贷款再贴现等的操作力度将继续加大，主要目标是对民营、小微企业等经济薄弱环节提供“定向滴灌”。他强调，无论是继续实施降准还是启动“降息”，都不会脱离稳健货币政策范畴。

　　中信证券研究所副所长明明表示，今年以来，市场利率下行但不能引导贷款利率下行：在利率市场化、LPR定价机制改革加速推进的情况下，LPR首次报价下行幅度较小，说明当前银行风险溢价仍然有较强的刚性。这种情况下，可通过MLF降息直接拉低LPR报价并引导贷款利率下行。(记者 张莫 实习生 朱银霞)

(责编：庄红韬、付长超)
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