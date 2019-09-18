国办：推动体育产业成为国民经济支柱性产业

原标题：国办：推动体育产业成为 国民经济支柱性产业

近日，国务院办公厅印发《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》（以下简称《意见》）。《意见》指出，强化体育产业要素保障，激发市场活力和消费热情，推动体育产业成为国民经济支柱性产业，积极实施全民健身行动，让经常参加体育锻炼成为一种生活方式。

《意见》提出了10方面政策举措。一是深化“放管服”改革，释放发展潜能。二是完善产业政策，优化发展环境。三是促进体育消费，增强发展动力。四是建设场地设施，增加要素供给。五是加强平台支持，壮大市场主体。六是改善产业结构，丰富产品供给。七是优化产业布局，促进协调发展。八是实施“体育+”行动，促进融合发展。九是强化示范引领，打造发展载体。十是夯实产业基础，提高服务水平。要加强体育产业人才培养，完善体育产业统计体系。(记者 班娟娟)

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