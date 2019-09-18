GDP统一核算有利于更好把握各地经济形势

原标题：GDP统一核算 有利于更好把握各地经济形势

9月16日，国家统计局新闻发言人付凌晖在国新办新闻发布会上宣布：“我们将实施GDP核算下算一级，由国家统一核算地方GDP。”统一核算改革将与目前正在推进的第四次全国经济普查“挂钩”。有网民指出，国家统一核算地方GDP能够更好把握各地经济形势，有利于挤干地方统计数据水分，解决地方经济数据失真问题。

网民“李小山”说，一方面，在“数字出官，官出数字”的情况下，个别地方为了追求所谓的政绩而虚报谎报财政收入，将虚增气球越吹越大。另一方面，因为数据核算方式不一致，出现了重复统计、不该列入的统计项目被列入的情况，导致每年地方与国家的统计数据存在不一致。

网民“张智”说，统计信息的真实与否，直接关系到政府决策以及经济管理活动的科学性。统计数字“注水”，从本质上来说就是在“肢解”统计的生命，不但会使各种依赖于统计的政府决策“跑偏”，还会给人民生活和社会发展带来严重的危害。

网民“李涛”认为，国家统一组织、统一核算方法，各地将不能注水也不敢注水。没有水分的统计数据将更真实地反映经济社会的发展水平。相信会有一个指标更多元、更科学的综合核算体系取代原有评价体系，在将数据权力和统计权力收归中央之后，国家将获得更为真实、全面的经济发展数据，有利于新考核体系的建立。（记者 单纯刚 整理）

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