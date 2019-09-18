人民网>>财经

一线城市二手房价格时隔14月首次转降

房地产“银根”紧锁 涨幅全面放缓

2019年09月18日08:12  来源：经济参考报
 
原标题：房地产“银根”紧锁 涨幅全面放缓

　　17日，国家统计局发布8月70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。数据显示，8月房地产市场总体延续平稳态势。其中，一二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比、同比涨幅均与上月相同或回落，三线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅与上月相同，二手住宅涨幅微升，同比涨幅回落。

　　值得注意的是，二手住宅方面，近两年来首次连续出现3个月20个城市房价下调。一线城市二手住宅销售价格同比涨幅自去年6月以来，时隔14个月首次转降。

　　业内人士表示，持续出台的调控政策叠加资金收紧，房价涨幅全面放缓趋势出现，“金九”开局不利。在政策不发生调整的情况下，预计未来几个月70城房价涨幅继续收窄，四季度楼市难言乐观。

　　房价涨幅全面放缓趋势出现

　　国家统计局城市司首席统计师孔鹏表示，7月30日，中央再次强调坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，要求落实房地产长效管理机制，提出不将房地产作为短期刺激经济的手段。在此背景下，8月份，房地产市场总体延续平稳态势。

　　统计局数据显示，4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%，涨幅与上月相同，其中北京上涨0.5%，上海上涨0.3%，广州和深圳均上涨0.2%。二手住宅方面，二手住宅销售价格从上月的环比上涨0.3%，转为8月环比持平。其中北京下降0.4%，较7月下降0.1个百分点，上海和广州从上月的上涨0.4%转为持平，下降0.4个百分点；深圳上涨0.2%，较上月下调0.5个百分点。同比方面，一线城市二手住宅价格由7月的上涨0.2%转为同比下降0.2%。值得一提的是，这是一线城市二手住宅价格同比数据自去年6月以来的首次转降。

　　二线城市方面，31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别上涨0.5%和0.2%，涨幅比上月均回落0.2个百分点；同比分别上涨9.9%和5.5%，涨幅比上月分别回落0.8和1.2个百分点。35个三线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.7%，涨幅与上月相同；同比上涨9.0%，涨幅比上月回落1.2个百分点。二手住宅销售价格环比上涨0.8%，涨幅比上月扩大0.1个百分点；同比上涨5.8%，涨幅比上月回落1.3个百分点。

　　中原地产首席分析师张大伟分析认为，8月房价上涨城市明显减少，二手房价格下调城市持续增加。综合来看，新建商品住房价格环比上涨城市数量为55个，二手房环比上涨城市43个，均是2018年以来的低点。

　　根据统计局数据，8月新建住宅环比涨幅较7月相比明显放缓的城市达32个，二手住宅方面，41个城市涨幅明显放缓。具体来看，新建住房价格环比下降城市多达10个，较7月增加7个。其中，韶关由7月的环比上涨0.8%，转为环比下降0.9%；平顶山更是从7月的环比上涨1.6%，转为环比下降0.5%。二手住房价格，7月环比下降幅度最大的为遵义，环比下降0.6%；到了8月，有7个城市下降幅度超过0.6%，福州、济南、成都、安庆环比下降幅度达0.9%，乌鲁木齐、宜昌更是环比下降了1个百分点。

　　成交缩量 库存步入上升通道

　　在房价涨幅放缓的同时，市场成交也有明显下调。上海易居房地产研究院报告显示，重点监测的40个城市，8月新房成交环比下降9%。具体来看，4个一线城市新建商品住宅成交面积环比下降19%，同比下降16%。18个二线城市新建商品住宅成交面积环比下降10%，同比增长6%。18个三四线城市新建商品住宅成交面积环比下降4%，同比下降17%。

　　在此背景下，住宅存销比进入上行周期。上海易居房地产研究院报告显示，住宅现房存销比自2018年8月以来连续震荡上行，整体来看存销比已进入上升通道，楼市供求关系转变，渐趋供大于求。

　　与之相对应的是，房企存货去化周期也进入上升通道。上海易居房地产研究院研究员姚方表示，存货是房企未来可变现的重要资产。存货规模过大或过小均会造成一定的经营风险，若规模过小，房企可能会因土储不足而被动补库存；若规模过大，房企可能会因过于激进的拿地策略导致债务攀升，后续政策调控从严可导致存货转化成资金难度增加，从而去化周期延长且资金吃紧。

　　姚方介绍，截至2019年上半年，20家上市房企存货规模达26874.7亿元，环比增长0.6%，同比增长16.6%。从20家房企存货去化周期来看，大型与中型房企存货去化周期分别为9.8和22.8个月，环比分别增长2.4%和0.5%。

　　姚方认为，随着中央层面对楼市的再次定调，市场降温态势难以扭转，预计2019年三季度房企去化周期继续上行。

　　房地产金融环境不断收紧

　　一向是房地产市场高峰月的“金九”，今年也未能如期而至。9月上半月，易居最新监测的13个城市二手住房成交量29305套，较8月上半月下降16.6%，较2018年同时期下降10.8%。

　　房地产行业研究员沈昕表示，房地产业作为一个资金密集型行业，金融环境的变化直接影响房地产市场。8月住户部门贷款余额同比增速继续回落，一年期国债收益率与上月持平，首套房贷平均利率连续3个月小幅上升，房地产行业金融环境有小幅收紧。

　　沈昕说，“最近几个月，监管层不断收紧房地产信托、银行贷款、境内外发债、ABS等房企融资渠道。数据显示，7月以来，信托公司投向房地产领域的资金规模和比例均出现了明显下滑，此外银行开发贷额度也在减少，不排除未来还有进一步减少的可能。在监管不放松的情况下，全面降准给房地产行业带来的增量资金较为有限。”

　　在国庆长假结束之后，房地产市场将迎来一项新政——自10月8日起，新发放商业性个人住房贷款利率，以最近一个月相应期限的贷款市场报价利率为定价基准加点形成。

　　广州相关人士透露表示，广州地区中国银行将在9月23日左右实行利率新政，首套房贷利率预计为5.5%。短期的波动不可避免，但应该都在用户的心理承受范围之内。

　　姚方表示，预计后市购房者观望情绪将加重，四季度楼市恐继续下行，房价指数涨幅也将继续收窄。(记者 梁倩)

(责编：庄红韬、付长超)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved