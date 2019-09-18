走出一条适合自己的现代化路径——70年中国发展的世界意义②

中国的现代化之路符合中国国情、独具中国特色，是可资借鉴参考的一种现代化模式，让想发展、要发展的国家看到“另一种方式是可能的”

中国的成功是自主开辟的现代化道路的成功，也是中国特色社会主义的成功，并且以不断创新的伟大实践回应着世界性发展难题和普遍性发展困境

从1955年首批国产不锈钢制作的大钥匙，到上世纪80年代国产手摇洗衣机，再到新世纪高铁列车“复兴号”模型……不久前，在香港历史博物馆举行的“现代化之路——共和国七十年”展览上，200多件穿越时光的展品，勾勒出新中国70年来现代化进程的一个个剪影。中国的现代化，现代化的中国，让中华儿女为之自豪，也让世界为之震撼。

习近平总书记指出，中国共产党领导中国人民取得的伟大胜利，使具有5000多年文明历史的中华民族全面迈向现代化，让中华文明在现代化进程中焕发出新的蓬勃生机。建设现代化国家和实现中华民族伟大复兴，是近代以来中国历史发展的一条主线。为了让古老中国走出“覆屋之下，漏舟之中”的危局，无数仁人志士奔走呼号、前赴后继。而中华人民共和国的成立，开辟了中国历史的新纪元，开启了中国迈向现代化的征程。70年来筚路蓝缕、风雨兼程，中国人民的奋斗不仅让神州大地处处焕发生机，也开辟了一条不同于西方的现代化路径，让古老的中华民族巍然屹立于世界东方。

著名学者费正清在晚年认为，中国的现代化很可能不是自己曾经提出的“冲击—回应”模式，而有着自身的内在性和动力源。的确，70年来，从落后农业国跃升为世界第二大经济体，从温饱不足到迈向全面小康，从物资匮乏到拥有全球最完整的工业体系……中国在自力更生、艰苦奋斗的基础上，摸索出了一条适合自己的现代化路径，实现了从跟跑、并跑到领跑的转变。面对繁重的发展任务、复杂的问题矛盾、巨大的风险挑战，中国的现代化之路堪称人类历史上前所未有的大变革，充分说明了中国特色社会主义制度的优越性。

70年来，中国全速奔跑在现代化的赛道上，从“现代化的迟到国”，成为“世界现代化的增长极”“最大的经济和社会变革的实验室”。特别是党的十八大以来，党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，中国特色社会主义进入新时代，中国特色社会主义道路、理论、制度、文化不断发展，拓展了发展中国家走向现代化的途径，给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择，为解决人类问题贡献了中国智慧和中国方案。实事求是，解放思想，以人民为中心，对内改革，对外开放，独立自主，融入世界，构建人类命运共同体……这些在新中国70年进程中刻写下的“现代化关键词”，浓缩了中国人民的发展智慧，也凝结成一种国家发展经验。中国的现代化之路符合中国国情、独具中国特色，是可资借鉴参考的一种现代化模式，让想发展、要发展的国家看到“另一种方式是可能的”。

在世界现代化道路上，中国以“后发”的起点取得了令人震撼的成就，构成了一套具有中国特色同时又有世界意义的治理经验，为解决全球治理赤字、信任赤字、和平赤字、发展赤字提供了有益借鉴。发展起来的中国，倡导并积极推动构建人类命运共同体，向国际社会贡献公共产品，为世界发展提供机遇，国际社会也期待听到中国声音、看到中国方案。可以说，中国的成功是自主开辟的现代化道路的成功，也是中国特色社会主义的成功，并且以不断创新的伟大实践，回应着世界性发展难题和普遍性发展困境。

在纽约联合国总部的中国厅里，悬挂着一幅中国绘画作品，名为《互动的世界》，寓意着中国与世界的关系。70年来，中国沸腾的大地上迸发出变革与进步的巨大力量，推动中国走向世界，也吸引世界走向中国。今天，充满了勃勃生机、积累了成功经验、展现了光明前景的中国，成为促进世界和平与发展的强大力量，必将为世界许下一个更加美好的未来，为人类文明进步作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2019年09月18日 05 版）

(责编：庄红韬、付长超)