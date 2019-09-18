从“有房住”到“住得好”

①重庆市綦江区，农民领到了公租房租赁证。

陈星宇摄（人民视觉）

②安徽省庐江县青帘村实施人居环境整治，如今，村居与美景融为一体。

王 闽摄（人民视觉）

③江西省万年县江源村易地搬迁安置点，孩子们在尽情玩耍。

徐声高摄（人民视觉）

70年砥砺奋进，70年筑梦前行，我国住房建设蹄疾步稳，住房保障体系不断完善。2018年，城乡居民人均住房建筑面积比1978年增长4.8倍。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，完善住房市场体系和住房保障体系，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，努力实现让全体人民住有所居。

“以前住的是隔板间、地下室，现在搬进公租房，生活舒心多了！”重庆渝北区的技术工人黄书林感慨；“一室变三室，蜗居变宜居，新家住得就是敞亮！”刚入住共有产权房的上海松江居民鲍琦青格外高兴……一个个家庭发生的故事，诠释着70年来我国住房事业的历史性巨变。

住房关系千家万户的安居乐业。新中国成立以来，党中央高度重视住房事业，大力推进住房建设，人民群众居住条件大幅改善。特别是党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，完善住房市场体系和住房保障体系，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，努力实现让全体人民住有所居。

这是不断深化的改革历程。从福利分房，到住房商品化，再到构建多元化住房保障体系，住房制度改革直面发展难题，在探索中前行。建立公积金制度、出台住房贷款政策、实施商品房预售管理，一系列创新举措与时俱进，完善租、售、改、补多方式，满足了各类人群多样化住房需求。房地产行业从无到有、从小到大，成为城镇化发展的助推剂。

这是坚持以人民为中心的发展实践。党的十八大以来，我国大规模实施保障性安居工程，受益人群覆盖面不断扩大，住房保障网越织越密。公租房实现城镇低保、低收入住房困难家庭应保尽保；经济适用房等配售型保障房，解决了很大一部分“夹心层”的住房难题；棚户区改造这项“暖心工程”，让上亿居民“出棚进楼”；农村危房改造，让1700多万农民住上放心房。一组数据振奋人心：到2018年底，全国城镇保障性安居工程合计开工约7000万套，约2亿群众圆了安居梦。

这是立足长远的顶层设计。党的十九大报告明确提出，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位。让房子回归居住属性，我国坚持分类调控，因城因地施策，综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，建立符合国情、适应市场规律的基础性制度和长效机制，促进房地产市场平稳健康发展。

70年砥砺奋进，70年筑梦前行，我国住房建设蹄疾步稳，住房保障体系不断完善。从“忧居”到“有居”，2018年，城乡居民人均住房建筑面积比1978年增长4.8倍。从“有居”到“宜居”，曾经的土坯房、平房、筒子楼已成为记忆，城乡居民居住在钢筋混凝土或砖混材料结构住房的户分别占到95.8%、71.2%，越来越多的人住进自己温馨舒适的家，用上现代化家电，享受现代服务，真切体会到满满的获得感、幸福感、安全感。

一个拥有近14亿人口的大国，一个快速奔跑在现代化路上的大国，努力实现全体人民住有所居的目标，来之不易的巨大成就让世界瞩目！

走进新时代，从“有住的”到“住得好”，我们前进的步伐将更加铿锵！

版式设计：郭 祥

数据来源：住房和城乡建设部、国家统计局

《 人民日报 》（ 2019年09月18日 09 版）

(责编：庄红韬、付长超)