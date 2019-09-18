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一幅幅不同时代的影像，见证了70年来百姓住房发生的历史性巨变。的确，从土坯房到筒子楼、单元房，再到如今的楼房、智慧小区，人们住得越来越宽敞、舒适，生活也越来越有品位，亿万家庭的安居梦正在变成现实。
这是情系民生的坚定行动。党中央加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，政府、社会、市场齐发力，大规模实施保障性安居工程，公租房“兜底”，棚改户“出棚进楼”，住房保障体系不断完善。
这是关系千家万户的温暖答卷。城镇居民人均住房建筑面积70年增加3.7倍，约2亿群众通过保障性住房圆了安居梦。百姓不仅实现有房住、住好房，追求也越来越时尚。如今，空调、网络、电脑等成了许多家庭的新标配，城市生活不断提档升级，乡村环境持续改善，越来越多的居民实现了由“有居”向“宜居”转变。那一张张笑脸上，写满了获得感、幸福感、安全感。
“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标”。走进新时代，“一砖一瓦”还在不断夯实，不仅筑起千万个温暖的家，更筑起人们奔向幸福生活的新希望……
（平 子）
图片说明：
图①：贵州省大方县奢香古镇易地扶贫搬迁安置区，成为美丽乡村综合社区。
罗大富摄（人民视觉）
图②：重庆市北碚区在公租房社区开办义务辅导点，为孩子们提供学习场所。
秦廷富摄（人民视觉）
图③：江西省峡江县巴邱镇康怡欣苑廉租房小区里，居民享受休闲生活。
陈福平 张 晶摄影报道（人民视觉）
图④：浙江省德清县武康街道城西村，村民们喜迁新居。
王 正摄（人民视觉）
图⑤：2006年辽宁省抚顺市的棚户区。
陈韶华摄（人民视觉）
图⑥：河北省张家口市宣化区水沟寨村搬迁前旧址，目前该村农民已全部搬入新安置点。
陈晓东摄（人民视觉）
版式设计：蔡华伟
《 人民日报 》（ 2019年09月18日 12 版）
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