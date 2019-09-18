权威发布：中国成为世界邮政业的动力源和稳定器

从1949年的1.6亿元，到2018年底的12345亿元，70年间我国邮政业务总量增长了7700多倍。国新办17日举行新闻发布会，邀请国家邮政局局长马军胜介绍中国邮政业70年改革发展成效，并回答记者提问。

今年我国快递业务量有望突破600亿件

“新中国成立70年来，特别是党的十八大以来，我国邮政业面貌发生了翻天覆地的变化。”马军胜说。

70年来，邮政业行业规模不断扩大。1949年我国邮政业务总量仅1.6亿元，到去年年底，全国邮政业务总量达12345亿元，增长了7700多倍；快递业务规模连创新高，从上世纪80年代的153万件提升到去年的507亿件，今年有望突破600亿件，30年年均增速高达41.5%。“我国包裹快递量已超过美、日、欧等发达经济体总和，成长为世界上发展最快、最具活力的新兴寄递市场，成为世界邮政业的动力源和稳定器。”马军胜说。

70年来，邮政业基础设施持续完善。2018年，全国邮路和快递服务网路单程长度达到3944.8万公里，是1949年的56倍，拥有各类营业网点27.5万处、货运航空公司3家，运营全货机115架，邮政、快递服务汽车32.2万辆，基本形成航空、铁路、公路等多种交通运输方式综合利用，连接城乡、覆盖全国、连通世界的现代邮政和快递服务网络。

此外，70年来，邮政业发展质效显著优化，邮政业服务民生能力持续增强，邮政业国际交流合作深入推进。

实施“两进一出”工程破解行业短板问题

我国邮政业的问题和短板犹存，主要体现为“五个不平衡”：国内市场与国际市场不平衡。马军胜指出，虽然今年我国快递包裹业务量有望突破600亿件，但国际包裹只有20亿件左右的规模；业务收入有望达到9500亿元，国际业务仅有700亿元左右。服务消费和服务生产不平衡。从服务对象看，我国快递业以服务消费为主，80%的快递业务量服务于电商，只有20%是商务性、政务性的。反观国外成熟市场，服务生产占比较大，达1/3左右。邮政业还存在速度规模和质量效益不平衡、企业总部和基层网点不平衡、行业发展和治理体系能力不平衡三个方面的问题。

“这5个问题成了制约我们当前行业发展的五大障碍。”马军胜说，接下来，国家邮政局将重点加快推进“两进一出”工程，使之成为克服五大障碍的抓手。

“两进一出”工程，即：促“进厂”，推进邮政快递企业与先进制造业融合，把邮政快递网变成现代制造业的“移动仓”和“移动工厂”；促“进村”，通过邮快合作、快快合作、交邮合作等多种方式，推动快递企业末端下沉到农村；促“出海”，通过造船出海、抱团出海、借船出海，加快推动邮政快递企业“走出去”。

据介绍，2014年以来，邮政行业逐村破解直接通邮难题，推动实施“快递下乡”工程，不断完善快递服务网络。截至今年8月底，全国建制村基本实现直接通邮，全国快递网点乡镇覆盖率超过95%，基本能够满足6亿农村人口的快递服务需求。

推进邮政业绿色化发展

今年以来，国家邮政局提出“9571”工程，推进行业绿色化发展。“9”即全行业电子面单使用率超过90%；“5”即50%的电商包裹取消二次包装；“7”即环保中转袋使用比例超过70%；“1”为在全国快递网点新设1万个回收箱。马军胜介绍，经过8个月努力，目前电子面单使用率达96%、新设回收箱数量达1.2万个，超额完成目标任务；45%的电商包裹取消二次包装，还差5个百分点。“比较难的是‘7’，环保中转袋使用率仅达到44%，还有26个百分点，最后一个季度还要下更大力气，争取完成目标任务。”

国家邮政局还将大力推进多项国家标准和行业标准的制修订，加大对企业绿色化发展的约束。同时，从技术角度出发提出相关规范性指引，引导和鼓励企业积极开展绿色标准化建设。

要让邮政业高质量发展的成色更纯、底色更亮、根基更牢，除了推进行业实现绿色发展，服务质量也得稳步提升。马军胜表示，近几年我国快递业务量每年跨上一个百亿台阶，但在快递员并未同步大幅增加的情况下，快递服务的时效和质量依然保持增长，这得益于科技应用对行业生产力的解放，给行业发展注入的全新活力以及为行业转型升级提供的有力支撑。

《 人民日报 》（ 2019年09月18日 14 版）

(责编：庄红韬、付长超)