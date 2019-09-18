第二届进博会在京举行招商路演

第二届中国国际进口博览会招商路演活动17日在北京举行。来自北京市、中国国际进口博览局、商务部、进博会参展商等各界代表参加活动。

中国国际进口博览局副局长孙成海介绍，目前，第二届进博会企业商业展招展面积已经超过30万平方米的计划目标，参展国别、企业家数、“一带一路”相关国家数、世界500强和行业龙头企业数均超过首届。招商、布展、城市保障等工作有序推进，筹备工作已进入最后关键阶段。

据介绍，北京消费市场规模巨大，凝聚了庞大的中高端消费群体，具有很强的消费发展潜力。首届进口博览会期间，北京交易团采购商报名企业4000多家，人数超过1.1万人，意向成交29亿美元。（记者袁勇）

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