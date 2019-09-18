第21届中国国际工业博览会开幕

以“智能、互联——赋能产业新发展”为主题的第21届中国国际工业博览会开幕式暨颁奖仪式17日在国家会展中心（上海）举行。

本届工博会为期5天，共设九大专业展，集中展示智能、互联驱动下的产业发展新成效和工业最新技术、产品和服务，来自27个国家和地区的2600多家企业参展。其间还将举行2019创新与新兴产业发展国际会议、第八届中国机器人高峰论坛暨第五届CEO圆桌峰会等专题活动。（记者沈则瑾）

(责编：栗翘楚、付长超)