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我国最北端自贸片区开建

2019年09月18日08:41  来源：经济日报
 

　　9月17日，随着黑河月星中俄跨境物流枢纽项目破土动工，中国（黑龙江）自由贸易试验区黑河片区正式启动运作。在当天的启动仪式上，共签约项目16项，总投资76.5亿元。

　　根据国务院印发的《中国（黑龙江）自由贸易试验区总体方案》，中国（黑龙江）自贸试验区总面积119.85平方公里，分3个片区：哈尔滨片区79.86平方公里，黑河片区20平方公里，绥芬河片区19.99平方公里。据介绍，黑河片区将重点发展跨境能源资源综合加工利用、绿色食品、商贸物流、旅游康养、沿边金融等产业，建设跨境产业集聚区和边境城市合作示范区，打造沿边口岸物流枢纽和中俄交流合作重要基地。

　　未来，中国（黑龙江）自由贸易试验区黑河片区的建设将依托“一城两国”的区位优势，积极对接俄罗斯“超前发展区”和“自由港”政策，加快发展黑龙江大桥桥头区经济，探索“两国双园”跨境合作新模式，建设中俄边境线上独一无二的跨境发展集群，搭建面向中俄、服务全国的国际合作政策、跨境物流、互市贸易、投融资、跨境电子商务、科技和人才服务、法律服务新平台。

　　“我们要紧扣制度创新这一核心，用好用足党中央和国务院赋予的最大程度改革创新的自主权，发挥自贸试验和兴边富民政策叠加优势，学习借鉴上海、广东等自贸试验区的成功经验，紧密结合黑河实际，探索进一步扩大开放的新制度、新机制，加快中俄贸易、投资自由化、便利化进程，努力经过几年的摸索，形成具有黑河特点的自由贸易新模式。”黑河市委书记秦恩亭说。（记者马维维）

(责编：栗翘楚、付长超)
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