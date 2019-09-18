发改委：猪肉价格趋于稳定 物价有望保持平稳运行

人民网北京9月18日电 （记者罗知之）国家发改委今日召开9月份新闻发布会，发布宏观经济运行情况。国家发改委政策研究室副主任、新闻发言人孟玮表示，从近期监测情况看，猪肉价格趋于稳定。从物价走势分析看，国庆节期间，物价有望继续保持平稳运行。

孟玮介绍，今年以来，我国物价运行在合理区间。1—8月，居民消费价格指数（CPI）平均同比上涨2.4%，8月份同比上涨2.8%，涨幅与上月持平；工业生产者出厂价格指数（PPI）比去年同期上涨0.1%，8月份同比下跌0.8%。进一步看，物价上涨的结构性特征明显，主要表现为食品价格上涨。受非洲猪瘟疫情等因素影响，猪肉价格明显上涨，带动食品价格涨幅较大。但从剔除食品和能源价格的核心CPI来看，8月份同比上涨1.5%，1—8月平均上涨1.7%。

孟玮指出，保持物价特别是重要民生商品价格基本稳定，事关人民群众尤其是困难群众的基本生活。今年以来，国家发改委会同有关部门出台了一系列政策措施，着力保障市场供应，促进物价基本稳定。比如，牵头制定出台保供稳价的方案和措施，大力支持生猪养殖能力建设，增强储备调控能力，切实做好困难群众基本生活保障等。目前一些措施已在有效落实中，并产生了一定积极成效。

孟玮表示，从近期监测情况看，猪肉价格趋于稳定，9月11日—17日，36个大中城市猪肉平均零售价格日均涨幅为0.28%，较8月份明显收窄；其中，中秋节第2天（9月14日）下降0.22%，36个大中城市10涨13跌13平。果蔬价格小幅回落，9月17日，水果、蔬菜平均价格比8月底分别回落3.2%和2.2%。

孟玮说，下一步，国家发改委将会同有关部门继续密切监测重要民生商品市场价格变化，根据需要及时采取相应调控措施，保持物价基本稳定。

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