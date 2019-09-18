发改委：铁路投资完成情况总体平稳

人民网北京9月18日电 （记者罗知之）国家发改委今日召开9月份新闻发布会，发布宏观经济运行情况。国家发改委政策研究室副主任、新闻发言人孟玮表示，今年以来，国家发改委一直在积极有序地推进铁路建设，铁路投资完成情况总体平稳。下一步，将会同有关方面，聚焦精准投资和有效投资，切实发挥好投资在促进经济社会发展方面的积极作用。

孟玮强调，加强铁路基础设施建设，对于改善人民群众出行条件，支撑地区的经济社会发展和促进形成强大国内市场都具有十分重要的意义和作用。

她指出，今年1-8月，全国铁路完成固定资产投资4496亿元，这个数字和去年同期相比和基本相当。对比往年铁路投资完成情况，今年总体进展也是正常的。

从今年铁路项目建设的形势来看，今年将会有一批重大铁路建设项目建成投产。铁路建设项目的投资面临新旧交替的问题，这对于做好铁路建设项目的开工建设以及项目储备，都提出了更高要求。下一步，为了完成好今年铁路投资任务，并为后续的建设奠定一个良好的基础，国家发改委将会同有关部门、国铁集团和相关地方进一步加大工作力度，重点抓好“三个一批”，也就是“在建一批、开工一批、储备一批”。

一是稳步建设一批重大项目。铁路建设项目在我国中西部地区还是短板。要以中西部地区为重点，持续推进高速铁路“八纵八横”主通道，完善干线路网布局，抓好在建项目建设，督促项目资金及时足额到位，加快形成实物工作量。

二是推动新开工一批重大项目。近期国家发改委批复了一批铁路项目，如郑州至济南铁路濮阳至济南段、菏泽至兰考铁路等。最近，重庆至昆明高速铁路可行性研究报告已经获得批复，该项目是京昆高速铁路通道的重要组成部分，全长699公里，总投资达到1416亿元，是“十三五”以来国家发改委批复单体投资规模最大的铁路项目。除此之外，目前还有几个骨干通道项目正在积极开展前期工作，条件具备就会逐项批复。

三是规划储备一批重大项目。为更好发挥铁路对京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等重大战略的基础支撑作用，国家发改委与有关方面一同，结合“十四五”规划前期研究，正在加快相关交通专项规划的编制工作，下一步将把看得准、有影响的重大项目研究纳入规划，加强项目储备，形成远近结合、梯次接续的良好局面。

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