原标题：江苏扬中：减税降费助力“扬中电气”加速跑

江苏省镇江地区的扬中市是长江第二大岛,这里产业特色鲜明,全市工程电气企业达2000家,是远近闻名的“工程电气岛”。扬中工程电气行业占全国工程电气20%的市场份额。大规模减税降费特别是深化增值税改革的政策落实落地,让扬中工程电气行业焕发出了新的活力。

2019年4月-8月,扬中工程电气行业实现销售55.89亿元,应纳增值税2.6亿元。受益增值税降率政策,减税4766.66万元。

威腾电气集团股份有限公司是扬中市龙头母线企业。今年以来,威腾电气实现销售2.1亿元,缴纳增值税355.9万元。4月份增值税税率下调以来,该企业新增减税217.78万元。预计全年可减增值税870多万元。近年来,威腾集团不断加大智能制造的研发投入,形成了研发——成果转化——收益再投资——扩大研发的良性循环发展模式,近三年转化科技成果45个。公司董事长蒋文功介绍说,国家各项减税降费政策的实施就是企业的“加油站”,公司税费负担降下来了,可用资金就增加了,不仅缓解了企业的资金压力,而且研发投入的底气增加了,把更多的资金用于科技创新和新品研发,企业的市场竞争力不断增强。

走创新发展之路,企业才能更好地在激烈的市场竞争中“开疆拓土”。扬中市有98户电气企业享受2018年度高新技术企业研发费用加计扣除优惠政策,获得企业所得税优惠近2亿元。今年以来,国家减税降费的政策红利正在转化为企业转型升级和创新发展的新动力,让电气企业的发展信心更强、实干劲头更足。

坐落于扬中市新坝镇科技园内的镇江西门子母线有限公司,是一家主营母线、低压开关柜制造的中外合资企业。近年来,公司年均销售额超10亿元,一直保持国内行业领先水平,在带动地方经济发展、增加就业方面发挥着重要作用。

今年以来,镇江西门子母线有限公司实现销售8.38亿元,新增减税降费1073万元。 “近几年来,我们公司每年研发投入占销售收入比重都近5%,这其中税收的助力功不可没。创新发展也为企业带来了更多的市场机遇。”公司财务总监陈加军欣慰地说道。2018年公司研发费用投入达4864万元,得益于研发费用加计扣除比例从50%提高至75%的税收优惠政策,2018年度所得税汇算清缴时减免企业所得税547万元。(施雯雯 郑瑞轩)

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