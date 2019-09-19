新中国经济发展的经验和启示

内容提要

新中国成立70年来特别是改革开放以来，在党的坚强领导下，我国国民经济持续快速增长，人民生活水平显著提高。我国取得辉煌经济发展成就的重要经验和启示是：坚持中国共产党的领导，为经济发展提供根本保证；坚持走中国特色社会主义道路，发挥社会主义制度优越性；坚持创新发展理念，不断引领发展迈上新台阶；坚持社会主义市场经济改革方向，不断提高资源配置效率；坚持对外开放的基本国策，为经济社会发展增添动力；尊重人民群众首创精神，依靠广大人民群众创造发展奇迹。

1949年新中国成立，中国人民从此成为国家和社会的主人。但那时，国家一穷二白，百废待兴，广大人民群众普遍过着贫困的生活。新中国成立70年以来特别是改革开放以来，在党的坚强领导下，我国经济持续快速增长，成为世界第二大经济体、制造业第一大国和货物贸易第一大国，对世界经济增长的贡献不断加大，人民生活水平显著提高。70年经济发展的历程，积累了诸多重要经验，为我们在新时代推动经济高质量发展提供了有益启示。

坚持中国共产党的领导

坚持中国共产党的领导，是实现经济发展的根本保证。从新中国成立伊始提出建设“社会主义现代化”、构建独立自主、门类齐全的工业体系，到改革开放后大力推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，再到新时代提出以新发展理念统领经济社会发展全局、实现高质量发展，我们党总能顺应时代潮流，为我国现代化进程和经济发展指明方向。从推动劳动、资本、土地、技术、管理等各种生产要素优化配置，到调动全国各族人民加快发展的积极性主动性创造性，我们党总能发挥其他政治力量不可替代的作用。对此，习近平同志指出，“我们党要带领13亿多人民全面建成小康社会，必须适应、把握、引领经济发展新常态，创新党领导经济社会发展的观念、体制、方式方法，提高党把握方向、谋划全局、提出战略、制定政策、推进改革的能力，为发展航船定好向、掌好舵。”历史和现实一再证明，办好中国的事情，关键在党。中国特色社会主义最本质的特征是中国共产党领导，中国特色社会主义制度的最大优势是中国共产党领导。坚持党对一切工作的领导，是党和国家的根本所在、命脉所在，是全国各族人民的利益所在、幸福所在。

坚持走中国特色社会主义道路

新中国成立前夕，毛泽东同志指出，我们应当“在革命胜利以后，迅速地恢复和发展生产，对付国外的帝国主义，使中国稳步地由农业国转变为工业国，把中国建设成一个伟大的社会主义国家”。邓小平同志指出，“社会主义同资本主义比较，它的优越性就在于能做到全国一盘棋，集中力量，保证重点。”作为社会主义基本经济制度的内在要求，公有制为主体为实现“全国一盘棋”提供了坚实的经济基础；多种所有制经济共同发展为增强经济发展动力和活力作出了重要贡献。人民民主专政的国体、人民代表大会制度的政体、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度以及基层群众自治制度，确保了全国人民根本利益的一致性，体现了民主与集中的统一，能够促进各级党政部门高效落实既定决策。新中国成立70年来特别是改革开放以来，坚持走中国特色社会主义道路，坚持发挥社会主义制度优越性，是新中国快速推进工业化并取得巨大发展成就的重要保证。习近平同志指出，“我们最大的优势是我国社会主义制度能够集中力量办大事。这是我们成就事业的重要法宝。”当前，世界正处于百年未有之大变局，我国面临的发展机遇和风险挑战前所未有，抓住发展机遇、战胜风险挑战，仍然需要充分发挥社会主义制度的优越性。

坚持创新发展理念

“发展理念是否对头，从根本上决定着发展成效乃至成败。”新中国成立70年的经济发展成就充分印证了这一重要论断。1958年5月，党的八届二中全会通过的“鼓足干劲，力争上游，多快好省地建设社会主义”的社会主义建设总路线，是我国社会主义建设史上发展理念的一次重大创新。改革开放初期，邓小平同志指出，“我们是社会主义国家，社会主义制度优越性的根本表现，就是能够允许社会生产力以旧社会所没有的速度迅速发展，使人民不断增长的物质文化生活需要能够逐步得到满足。按照历史唯物主义的观点来讲，正确的政治领导的成果，归根结底要表现在社会生产力的发展上，人民物质文化生活的改善上。”江泽民同志指出，“必须把发展作为党执政兴国的第一要务”。胡锦涛同志指出，“努力实现以人为本、全面协调可持续的科学发展”。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央进一步创新发展理念，提出了创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。习近平同志指出，“这五大发展理念不是凭空得来的，是我们在深刻总结国内外发展经验教训的基础上形成的，也是在深刻分析国内外发展大势的基础上形成的，集中反映了我们党对经济社会发展规律认识的深化，也是针对我国发展中的突出矛盾和问题提出来的”“这五大发展理念相互贯通、相互促进，是具有内在联系的集合体，要统一贯彻，不能顾此失彼，也不能相互替代。哪一个发展理念贯彻不到位，发展进程都会受到影响。全党同志一定要提高统一贯彻五大发展理念的能力和水平，不断开拓发展新境界。”党的十九大作出我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段的重大判断，明确提出建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标，我国经济发展高质量特征日益明显。

坚持社会主义市场经济改革方向

坚持社会主义市场经济改革方向，是实现经济发展的“关键一招”。习近平同志指出，“经济发展就是要提高资源尤其是稀缺资源的配置效率，以尽可能少的资源投入生产尽可能多的产品、获得尽可能大的效益。理论和实践都证明，市场配置资源是最有效率的形式。”新中国成立70年来，随着经济体制从计划经济转变为社会主义市场经济，市场在资源配置中的作用从“基础性”转变为“决定性”，生产要素配置效率不断提高，为我国经济发展注入强大动力。高储蓄率引致高资本形成率，为我国经济发展提供了雄厚的物质资本。中国人历来具有储蓄的传统，特别是改革开放后随着人均收入的增加，储蓄率总体保持在较高水平，使投资成为驱动我国经济发展的重要引擎。农村富余劳动力为我国经济发展提供了丰厚的人力资本，带来了巨大的人口红利。全要素生产率不断提高，为我国经济发展提供综合动力。我们充分发挥价格机制、竞争机制的作用，通过建设服务型政府、法治政府等更好发挥政府作用，使交易成本不断降低。坚持和完善公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，不断深化国有企业改革，鼓励支持引导非公有制经济发展，积极稳妥推进混合所有制改革，市场主体的活力得到有效激发。

坚持对外开放的基本国策

1956年4月，毛泽东同志在《论十大关系》中指出，“我们的方针是，一切民族、一切国家的长处都要学，政治、经济、科学、技术、文学、艺术的一切真正好的东西都要学。”改革开放以后，邓小平同志指出，“对外开放具有重要意义，任何一个国家要发展，孤立起来，闭关自守是不可能的，不加强国际交往，不引进发达国家的先进经验、先进科学技术和资金，是不可能的。”对外开放被确立为我国的基本国策。新中国成立70年来特别是改革开放以来经济快速发展的历程充分证明，对外开放是推动我国经济社会发展的重要动力。我们积极引进和利用国际上的先进管理经验、科学技术和资本，坚持利用好国际国内两个市场、两种资源，弥补国内资本和技术缺口，充分发挥比较优势，有力推动了我国工业化进程。今后，应充分吸取发达国家工业化的经验教训，充分利用我国拥有完整工业体系的比较优势，大力发展先进制造业和实体经济，注重实体经济与虚拟经济、制造业与服务业协调发展。

坚持依靠人民群众

坚持依靠人民群众，我国经济发展就拥有源源不竭的动力。“一五”时期，“每一秒钟都为创造社会主义社会而劳动”——这样充满时代精神的口号，反映了五年计划的宏伟目标转化为千百万职工的实际行动，鼓舞着中国工人阶级忘我地为实现社会主义工业化而奋斗。改革开放以后，我国建立和完善社会主义市场经济体制、实现经济高速增长，同样离不开人民群众的首创精神和伟大创造。邓小平同志指出，“农村搞家庭联产承包，这个发明权是农民的。农村改革中的好多东西，都是基层创造出来，我们把它拿来加工提高作为全国的指导”“乡镇企业容纳了50％的农村剩余劳动力。那不是我们领导出的主意，而是基层农业单位和农民自己创造的。”习近平同志指出，“40年来，中国人民勇于探索、真抓实干，凭着一股开拓创新的拼劲，一股自力更生的韧劲，把中国建成了世界第二大经济体，中国的面貌、中国人民的面貌发生了翻天覆地的变化。中国的今天，是中国人民干出来的！”正是因为始终尊重人民群众的首创精神，依靠广大人民群众进行伟大创造，新中国成立70年来，我们用几十年时间走完了发达国家几百年走过的发展历程，创造了举世瞩目的发展奇迹。

（作者为中央党校（国家行政学院）习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员、经济学教研部教授）

《 人民日报 》（ 2019年09月19日 13 版）

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