习近平：追求美好生活是永远的进行时

图为9月17日下午，习近平在郑州煤矿机械集团股份有限公司总装车间同工人们亲切交流，鼓励他们加强自主创新，争创发展战略优势。

新华社记者 鞠 鹏摄

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在河南考察时强调，要认真贯彻落实党中央决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，打好三大攻坚战，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，在中部地区崛起中奋勇争先，谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章。

在鄂豫皖苏区首府烈士陵园

把先辈们开创的事业不断推向前进

我每次到革命老区考察调研，都去瞻仰革命历史纪念场所，就是要告诫全党同志不能忘记红色政权是怎么来的、新中国是怎么来的、今天的幸福生活是怎么来的，就是要宣示中国共产党将始终高举红色的旗帜，坚定走中国特色社会主义道路，把先辈们开创的事业不断推向前进。

在鄂豫皖苏区首府革命博物馆

让老区人民过上更好生活

吃水不忘掘井人。我们绝不能忘记革命先烈，绝不能忘记老区人民，要把革命老区建设得更好，让老区人民过上更好生活。要做好革命老区、贫困地区的工作，保障好老区群众生活，让革命烈士含笑九泉。

在信阳市新县田铺乡田铺大塆

发展乡村旅游不要搞大拆大建

发展乡村旅游不要搞大拆大建，要因地制宜、因势利导，把传统村落改造好、保护好。

依托丰富的红色文化资源和绿色生态资源发展乡村旅游，搞活了农村经济，是振兴乡村的好做法。

在信阳市光山县槐店乡司马光油茶园

把油茶业做优做大

要坚持走绿色发展的路子，推广新技术，发展深加工，把油茶业做优做大，努力实现经济发展、农民增收、生态良好。

在信阳市光山县文殊乡东岳村

增强致富内生动力

追求美好生活，是永恒的主题，是永远的进行时。脱贫攻坚既要扶智也要扶志，既要输血更要造血，建立造血机制，增强致富内生动力，防止返贫。要发扬自力更生、自强不息的精神，不仅要脱贫，而且要致富，继续在致富路上奔跑，走向更加富裕的美好生活。

在郑州煤矿机械集团股份有限公司

把我国制造业和实体经济搞上去

要坚定推进产业转型升级，加强自主创新，发展高端制造、智能制造，把我国制造业和实体经济搞上去，推动我国经济由量大转向质强，扎扎实实实现“两个一百年”奋斗目标。

在黄河国家地质公园临河广场

党领导人民创造了黄河岁岁安澜的历史奇迹

70年来，党领导人民开创了治黄事业新篇章，创造了黄河岁岁安澜的历史奇迹。实践证明，只有在中国共产党领导下，发挥社会主义制度优势，才能真正实现黄河治理从被动到主动的历史性转变，从根本上改变黄河三年两决口的惨痛状况。

听取河南省委和省政府工作汇报

我们必须办好自己的事情

当前，我国发展形势是好的，但国际形势仍然错综复杂，我国发展面临新的风险挑战，我们必须办好自己的事情。希望河南广大干部群众在省委和省政府领导下，坚定信心，埋头苦干，以优异成绩迎接新中国成立70周年，努力创造出无愧历史、无愧时代、无愧人民新的更大的业绩。

要推动经济高质量发展，扎实实施乡村振兴战略，高度重视生态保护工作，切实保障和改善民生，推动文化繁荣兴盛。

鄂豫皖苏区根据地是我们党的重要建党基地，焦裕禄精神、红旗渠精神、大别山精神等都是我们党的宝贵精神财富。开展主题教育，要让广大党员、干部在接受红色教育中守初心、担使命，把革命先烈为之奋斗、为之牺牲的伟大事业奋力推向前进。

(责编：邢郑、杨曦)