中美政商人士：加强经贸合作 实现互利共赢

新华社芝加哥9月18日电 （记者汪平、徐静）美国中国总商会芝加哥分会2019年年会17日在芝加哥举行，会上中美政商人士呼吁双方加强经贸合作，为自身发展和人民生活谋利益，实现两国互利共赢。

美国美中关系全国委员会主席斯蒂芬·欧伦斯在年会上说，中国在美国的投资对当地就业贡献很大，以俄亥俄州代顿市为例，由于中国福耀集团在代顿市投资建厂，当地众多家庭有了就业机会。与此同时，美国在中国的投资也有利于中国经济。他呼吁美中两国投入更多时间和精力进行合作，齐心协力共同应对国际挑战。

美国中国总商会芝加哥分会是代表美中西部地区9个州中资企业的非营利性组织。该分会会长倪频告诉新华社记者，美国中西部地区政府和企业对中美关系的长期稳定发展寄予很大希望。

300余名中美政商界人士参加了此次年会。

据美国中国总商会芝加哥分会统计，2018年中国在美国中西部为当地创造约4.5万个就业岗位。

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