汇聚全球智慧形成更多共识

本报北京9月18日电 （记者潘旭涛）国务院新闻办18日举行新闻发布会，国家互联网信息办公室副主任刘烈宏，中共浙江省委常委、省委宣传部部长朱国贤，浙江省桐乡市委书记盛勇军介绍了第六届世界互联网大会有关情况及筹备工作进展，并答记者问。

新增国际性互联网赛事

刘烈宏介绍说，第六届世界互联网大会将于10月20日—22日在浙江乌镇召开，大会以“智能互联 开放合作——携手共建网络空间命运共同体”为主题。届时，来自政府、国际组织、领军企业、技术社群和社会团体的1500多位重要嘉宾将受邀出席。目前，已有一批重量级嘉宾确认参会，这些嘉宾来自全球70多个国家和地区，既包括微软、高通、思科、苹果、英特尔、亚马逊、卡巴斯基、爱立信、诺基亚、三星电子、西门子等世界知名企业，也包括阿里巴巴、腾讯、华为等具有国际影响力的中国企业，还有多家中央企业。

刘烈宏还介绍了本届大会的主要特点：

一是新架构首度亮相。在往届大会分论坛加领先科技成果发布和博览会的“1+2”架构基础上，今年新增“直通乌镇”全球互联网大赛，形成了“1+3”的新架构。“直通乌镇”全球互联网大赛立足打造成新兴产业和数字经济的国际性赛事品牌。

二是吸引力持续增强。今年大会论坛的内容将更加丰富，从数量上看，聚焦“科学与技术”“产业与经济”“人文与社会”“合作与治理”4大重点板块，共设置了20个分论坛，邀请各界嘉宾展开思想碰撞，汇聚全球智慧。

三是国际化不断提升。大会聚合了联合国系统多家机构、世界经济论坛、全球移动通信系统协会等40余个国际组织共同参与，促成多场高标准对话及论坛活动，推动形成更多全球共识。

大会溢出效应明显

朱国贤说，五届世界互联网大会的溢出效应正全方位影响浙江经济社会发展。借助大会东风，浙江加快建设“云上浙江”“数据强省”，互联网成为推动浙江高质量发展的新引擎和新动能。今年上半年，浙江全省数字经济核心产业增加值达2696亿元，同比增长近15%。

朱国贤表示，世界互联网大会除了带给浙江产业红利和经济效益外，还带来了政务服务的理念转变和方法创新。一方面，浙江在做减法。当前“浙里办”已经汇聚便民服务应用415个，企业开办实现了全流程一网通办，企业群众可以少跑路甚至不跑路。另一方面，浙江在做乘法。利用大数据、人工智能等技术提升政府管理效率。比如，浙江省政府推行了“互联网+监管”，目前全省98.84%的执法人员开通了账号，账号总数6.15万个，平均每天网上执法超过2.2万次。

世界互联网大会永久落户乌镇，吸引了越来越多的互联网企业选择到乌镇投资、到浙江投资。朱国贤介绍说，仅去年世界互联网大会期间，浙江各地就现场签约了20余个项目，项目总额超过300亿元。

盛勇军表示，每年有上千家企业选择到乌镇发布新技术、展示新成果、推广新产品。乌镇5G示范小镇建设目前已经全面展开，50多项5G技术应用在陆续落地。

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