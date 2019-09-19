70年，中国消费者的菜篮子日渐丰盛。目前，中国年蔬果产量和消费量在7亿吨左右，占全球40%。中国人一年吃掉全球超过60%的西瓜、梨，以及约一半的苹果。图为在安徽省合肥市滨湖世纪社区辖区内一家大型综合超市，市民正在购买蔬菜。

张大岗摄（人民视觉）