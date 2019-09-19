人民网>>财经

青岛出台21条措施创新行政审批

2019年09月19日08:22  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报电  近日，青岛出台《关于支持中国（山东）自由贸易试验区青岛片区创新行政审批服务的政策措施》，从充分精准赋权、放宽市场准入、优化再造审批流程三个层面创新突破行政审批政策措施，21条措施中有16条处于全国领先水平，占比76%。

　　在青岛出台的21条措施中，全国领先的制度创新有8条。如行政审批服务方面，全面推行“六个一”（一门、一窗、一网、一链、一号（码）、一次）和“五个办”（马上办、网上办、就近办、一次办，帮办代办）；建设工程审批方面，推行“拿地即开工”，对于已经达成投资意向的社会投资建设项目，审批部门提前介入服务，实施容缺预审查、评估评审前置，开展模拟审批；扩大告知承诺制适用范围，明确对审批条件难以事先核实、能够通过事中事后监管纠正且风险可控的行政审批事项，行政审批机关可以采取告知承诺方式实施行政审批。

　　另外，全国领先的事项创新有8条。在《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2019年版）基础上，青岛围绕审批服务事项“快、少”进行创新，将企业开办时间压缩至1个工作日以内，实现全国最短；率先在青岛自贸片区试点放宽社会团体直接登记范围，有利于培育、引导、扶持行业协会商会发展工作；扩大服务业市场准入范围，重点聚集航运物流的多式联运、跨境电商服务贸易等领域，支持区内企业开展跨境电商进出口业务，逐步实现区内综合保税区依法依规全面适用跨境电商零售进口政策。

　　21条措施的创新紧扣青岛自贸片区的功能定位和产业布局。无论是制度创新还是事项创新，都紧扣国家赋予青岛自贸片区的功能定位和特色产业发展需要。如围绕国务院赋予青岛自贸片区的东北亚国际航运枢纽、青岛跨境电商试验区、整车进口口岸等功能需要赋权；围绕青岛自贸片区的东方影都特色产业发展需要，进一步放宽文化类市场领域；围绕海洋产业高质量发展需要，进一步放宽相关市场主体准入条件等。

　　下一步，青岛将在针对上合示范区、高新区等重点功能区加强差异化研究基础上，按程序进行复制推广。

　　（吕国玮）

(责编：邢郑、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved