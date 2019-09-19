青岛出台21条措施创新行政审批

本报电 近日，青岛出台《关于支持中国（山东）自由贸易试验区青岛片区创新行政审批服务的政策措施》，从充分精准赋权、放宽市场准入、优化再造审批流程三个层面创新突破行政审批政策措施，21条措施中有16条处于全国领先水平，占比76%。

在青岛出台的21条措施中，全国领先的制度创新有8条。如行政审批服务方面，全面推行“六个一”（一门、一窗、一网、一链、一号（码）、一次）和“五个办”（马上办、网上办、就近办、一次办，帮办代办）；建设工程审批方面，推行“拿地即开工”，对于已经达成投资意向的社会投资建设项目，审批部门提前介入服务，实施容缺预审查、评估评审前置，开展模拟审批；扩大告知承诺制适用范围，明确对审批条件难以事先核实、能够通过事中事后监管纠正且风险可控的行政审批事项，行政审批机关可以采取告知承诺方式实施行政审批。

另外，全国领先的事项创新有8条。在《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2019年版）基础上，青岛围绕审批服务事项“快、少”进行创新，将企业开办时间压缩至1个工作日以内，实现全国最短；率先在青岛自贸片区试点放宽社会团体直接登记范围，有利于培育、引导、扶持行业协会商会发展工作；扩大服务业市场准入范围，重点聚集航运物流的多式联运、跨境电商服务贸易等领域，支持区内企业开展跨境电商进出口业务，逐步实现区内综合保税区依法依规全面适用跨境电商零售进口政策。

21条措施的创新紧扣青岛自贸片区的功能定位和产业布局。无论是制度创新还是事项创新，都紧扣国家赋予青岛自贸片区的功能定位和特色产业发展需要。如围绕国务院赋予青岛自贸片区的东北亚国际航运枢纽、青岛跨境电商试验区、整车进口口岸等功能需要赋权；围绕青岛自贸片区的东方影都特色产业发展需要，进一步放宽文化类市场领域；围绕海洋产业高质量发展需要，进一步放宽相关市场主体准入条件等。

下一步，青岛将在针对上合示范区、高新区等重点功能区加强差异化研究基础上，按程序进行复制推广。

（吕国玮）

(责编：邢郑、杨曦)