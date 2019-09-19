青岛出台21条措施创新行政审批

本报电 近日，青岛出台《关于支持中国（山东）自由贸易试验区青岛片区创新行政审批服务的政策措施》，从充分精准赋权、放宽市场准入、优化再造审批流程三个层面创新突破行政审批政策措施，21条措施中有16条处于全国领先水平，占比76%。
在青岛出台的21条措施中，全国领先的制度创新有8条。如行政审批服务方面，全面推行“六个一”（一门、一窗、一网、一链、一号（码）、一次）和“五个办”（马上办、网上办、就近办、一次办，帮办代办）；建设工程审批方面，推行“拿地即开工”，对于已经达成投资意向的社会投资建设项目，审批部门提前介入服务，实施容缺预审查、评估评审前置，开展模拟审批；扩大告知承诺制适用范围，明确对审批条件难以事先核实、能够通过事中事后监管纠正且风险可控的行政审批事项，行政审批机关可以采取告知承诺方式实施行政审批。
另外，全国领先的事项创新有8条。在《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2019年版）基础上，青岛围绕审批服务事项“快、少”进行创新，将企业开办时间压缩至1个工作日以内，实现全国最短；率先在青岛自贸片区试点放宽社会团体直接登记范围，有利于培育、引导、扶持行业协会商会发展工作；扩大服务业市场准入范围，重点聚集航运物流的多式联运、跨境电商服务贸易等领域，支持区内企业开展跨境电商进出口业务，逐步实现区内综合保税区依法依规全面适用跨境电商零售进口政策。
21条措施的创新紧扣青岛自贸片区的功能定位和产业布局。无论是制度创新还是事项创新，都紧扣国家赋予青岛自贸片区的功能定位和特色产业发展需要。如围绕国务院赋予青岛自贸片区的东北亚国际航运枢纽、青岛跨境电商试验区、整车进口口岸等功能需要赋权；围绕青岛自贸片区的东方影都特色产业发展需要，进一步放宽文化类市场领域；围绕海洋产业高质量发展需要，进一步放宽相关市场主体准入条件等。
下一步，青岛将在针对上合示范区、高新区等重点功能区加强差异化研究基础上，按程序进行复制推广。
（吕国玮）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】