原标题：美方再释善意 助力经贸磋商

美国当地时间2019年9月17日，美方公布了三份对中国加征关税商品的排除清单。三份清单合计涉及437项商品。这些商品相关税目自华进口额，约占美前两轮共2500亿美元加征清单规模的13%左右。不过要说明的是，美方实际排除的商品仅为全税目项下的一部分或一小部分，没有准确的贸易统计，所以美方实际排除商品的贸易额应该远小于13%。

尽管如此，这次关税排除规模仍为历次最大。从清单来看，排除的商品主要是美国国内需要的，涵盖的范围比较广，有中间品，也有消费品。但对中国企业来说，同样也是好事。这么大范围的排除清单，在谭主看来，也是美方再次释放出一种善意。

本月初，中美经贸高级别磋商牵头人再次通话，确定了10月初在华盛顿举行第十三轮磋商，双方一致认为，应共同努力，采取实际行动，为下一步磋商创造良好条件。同时确认中美将为磋商取得实质性进展做好充分准备。

此后半个月，双方不断释放出相向而行的善意。

9月11日

中国宣布取消对16类美国进口产品增税措施。

9月12日

美国总统特朗普在社交媒体上宣布将推迟加征中国商品关税。他称，作为善意的表示，将加征2500亿美元商品关税的决定推迟到10月15日。而按照原计划，这批商品的关税将从10月1日开始由25%提升至30％。

9月13日

中方表示支持相关企业从即日起按照市场化原则和WTO规则，自美采购一定数量大豆、猪肉等农产品，并对相关采购予以加征关税排除，进一步释放了善意，表达了解决问题的诚意。

当地时间9月19日上午

应美方邀请，由中央财办副主任、财政部副部长廖岷率领的代表团在美国，与美方就中美经贸问题进行磋商。这次磋商正是为10月份在华盛顿举行的第十三轮中美经贸高级别磋商做准备。

▲美国当地时间，今天上午8:45，中央财办副主任、财政部副部长廖岷率团进入美国贸易代表办公室附楼，与美方就中美经贸问题进行磋商。

一系列的良性互动，为中美双方重回谈判桌创造了有利条件，也显示双方正在相向而行，朝着解决对方核心关切的方向做出努力。

美国经济不能承受之重

就在北京时间9月19日凌晨，美联储再次降息，降息幅度为25个基点，同时将超额存款准备金利率（IOER）下调。这是在不到两个月时间里，美联储的第二次降息。对此，美联储主席鲍威尔的解释是：此次降息主要是为应对贸易政策不确定性带来的风险、全球经济增长放缓以及低通胀压力，以维持美国经济扩张。

而在美联储公布了降息的消息之后，美国的股市、汇市、期货市场纷纷出现下跌。在一般情况下，利率下调会引起期货特别是原油期货的上涨。集体下跌，无疑是市场释放出的一个信号，印证了美国经济下行压力增大。

事实上，来自各方面的信号都在发出预警。本周二发布的美银美林9月份基金经理调查中，约38%的投资者预计美国经济将在明年出现衰退，为2011年10月以来的最高水平。

美国杜克大学的一项调查也显示，他们对美国经济的悲观情绪今年一直在稳步上升。受访的225名企业首席财务官中，有53%的人认为美国将在明年三季度末之前发生衰退，另外还有14%的人认为衰退在明年年底前会到来。

德意志银行首席全球策略师Binky Chadha表示，美国年度就业增长率从2018年中期的2.5%下降到2019年8月份的1.3%，创下10年来最疲弱的增长表现。

制造业的情况也并不理想。美国最大车商通用汽车（GM）今年已经关闭了俄亥俄州一家汽车厂和密歇根州一家变速器厂的生产。这导致了美国汽车工人联合会的通用汽车工人在上周末举行了2007年以来最大的一次罢工，规模涉及通用汽车在全美的31家工厂的近5万名工人。此外，包括日产汽车、菲亚特、克莱斯勒和本田汽车等其他在美的汽车制造商也在减产。

汽车和电子行业的疲软也影响了美国制造业标杆企业3M的利润。尽管业绩超过预期，但3M今年二季度的销售和利润双双下滑；美国最大的油田二叠纪盆地的原油开采放缓，降低了对机械设备的需求，导致卡特彼勒在6月和7月的全球机器销量仅增长4%，为两年来最低水平。

美联储降息当天发布的季度经济预测显示，今明两年美国经济将分别增长2.2%和2%，失业率则将一直维持在3.7%。美媒的一项调查显示，超过60位经济学家预计，在经过通胀调整后，美国今年GDP增速将跌到2.2%，2020年将进一步放缓至1.7%，而2021年增幅则为1.9%。

只有合作 方能共赢

一年多的贸易战，越来越多的人认识到，中美作为全球前两大经济体，经贸问题错综复杂，谈谈打打会是常态。毕竟，在如此联系紧密的世界里，要想通过给别人“加税”而让自己受益，这简直是不可能的事。贸易战没有赢家，解决贸易争端问题，需要更多的诚意、善意与实际行动。

在谭主看来，中美之间终归是要通过对话和磋商，来寻找彼此都能接受的解决办法。大家都期待一个双赢的结果，这符合中美双方的利益，也符合国际社会的普遍期待。所以，摒弃对抗思维、互释善意、相向而行，才是最好的解决之道。

相向而行的列车已经启动，在寻找“最大公约数”的路上，只有合作共赢，才是符合中美双方未来发展的理性选择！

(责编：任妍、庄红韬)