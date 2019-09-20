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2019世界制造业大会发出《合肥倡议》

2019年09月20日19:07  来源：人民网-安徽频道
 
原标题：2019世界制造业大会发出《合肥倡议》

　　9月20日上午，在2019世界制造业大会开幕式上，大会组委会发出《合肥倡议》：

　　聚力创新创业创造 共同迈向制造业新时代

　　——2019世界制造业大会合肥倡议

　　我们处在一个机遇迸发的时代，全球科技创新进入密集活跃期，孕育着大发展大变革的生机。我们处在一个无限可能的时代，科技创新与实体经济深度融合，正在重构全球创新版图、重塑全球经济结构。我们处在一个动能转换的时代，全球产业格局正在深化调整，为全球经济发展和人类文明注入强大动力。

　　2019年9月，我们相聚中国合肥，来自亚洲、欧洲、非洲、北美洲等地区的国家政府部门、国际组织和商协会代表，共同出席2019世界制造业大会，围绕“创新创业创造迈向制造业新时代——携手全球中小企业共创智能制造业高质量发展新未来”的主题，聚焦先进制造业新技术、新产品、新业态、新模式，共享机遇，共谋发展，共赢合作。为此，大会组委会发出如下倡议：

　　一、转型升级，高端制造。聚焦制造业转型升级，坚持高质量发展要求和消费升级需求导向，全球制造业要大力弘扬精益求精的“工匠精神”和“企业家精神”，实施品牌战略，推动新旧动能转换，合理构建全球产业链分工新格局，培育“专精特新”中小企业，推动产业基础高级化、产业链现代化，加快打造以创新链为引领的制造业升级版。

　　二、创新驱动，智能制造。聚焦产业智能化和智能产业化，坚持推进互联网大数据、云计算、区块链、人工智能、5G商用与制造业的深度融合，全球制造业要建立产学研多方参与机制，打造工业互联网平台，拓展“智能+”，形成全流程创新产业链，为先进制造业添薪赋能。

　　三、生态优先，绿色制造。聚焦全球绿色经济发展，坚持人与自然和谐共生的生态观，共同应对气候、能源、环境带来的影响和挑战，努力构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系，推动世界制造业可持续发展。

　　四、产业融合，服务制造。聚焦制造业和服务业深度融合，坚持技术突破和业态融合齐头并进，全球制造业要树立产业融合融通发展理念，推行“服务+制造”模式，构建一体化产业政策体系，打造服务型制造平台和共性技术平台，催生产业新形态。

　　五、开放发展，协同制造。聚焦区域一体化和经济全球化浪潮，坚持开放、包容，拓展合作空间，全球制造业共同营造稳定、公平、透明、可预期的国际营商环境，建立合作共赢的伙伴关系，朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

　　制造业在世界经济体系中的地位举足轻重，让我们携起手来，共同践行创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，深化“一带一路”开放合作，不断提升制造业产业链、供应链和价值链水平，共享先进制造业高质量发展成果，共同迈向制造业的崭新时代！

(责编：庄红韬、付长超)
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