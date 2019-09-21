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我国5G商用已全面展开 正向纵深方向推进

2019年09月21日18:41  来源：新华网
 

　　新华社武汉9月21日电（记者李伟）今年以来，世界主要国家加快5G商用，把产业应用作为5G融合创新的重要场景和主阵地，抢抓实体经济数字化转型的重大历史机遇。目前，我国5G商用已经全面展开，正在向纵深方向推进。

　　这是工业和信息化部总经济师王新哲21日在湖北召开的2019年“5G应用武汉峰会”上做出的表述。

　　5G开启万物泛在互联、人机深度交互、智能引领变革的新征程，日益成为驱动工业革命的关键力量，成为促进经济社会发展的重要基础。

　　王新哲说，我国将加快网络建设，深化融合应用，提升产业发展水平，努力将5G转化为我国经济发展、民生改善、社会进步的强大新动能。

　　具体来言，我国将加快建成覆盖全国、技术先进、品质优良、高效运行、全球领先的新一代信息基础设施，打通信息大动脉；搭建5G产业合作创新平台，加快关键核心技术研发突破，推动5G、工业互联网、云计算、边缘计算、大数据、人工智能等新一代信息技术与实体经济特别是制造业在更广范围、更深程度、更高水平的融合，厚植实体经济数字化转型新动能；推进跨部门、跨区域、跨行业协作，加强5G标准制定、应用推广、行业管理、安全保障、资源配置方面的政策协同，培育5G高端技术人才和应用型创新人才，不断优化5G发展环境。

　　王新哲说，我国将深化5G国际合作，增进5G国际共识，共同打造开放共赢、高效联动的5G应用创新发展格局，促进形成共商、共建、共享的国际合作新局面。

(责编：曹昆)
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