原标题：字节跳动扶贫发起“秋季山货节” 助推贫困县农产品销售

中新网9月20日电 近日，字节跳动扶贫“山货上头条”项目发起了秋季山货节活动。据悉，5天内，通过发动今日头条、抖音、西瓜视频、火山小视频等平台创作者和用户共同参与，站内活动话题传播量超过7.9亿次，累计带动超过231万斤优质农产品走出大山，惠及2082名建档立卡贫困人口。

据了解，此次秋季山货节共发动290位内容创作者参与，通过图文、短视频、直播等形式，创作了1.5万条内容，向消费者介绍农产品特点和当地的风土人情。活动中，40种特色物产通过三农信息的精准分发被全国各地消费者所关注，帮助贫困地区山货走向大江南北，其中包含来自34个国家级贫困县的农产品。

山货节期间，抖音达人“乡村胡子哥”创作多条抖音短视频，向消费者介绍了新疆哈密瓜、湖南十八洞猕猴桃、内蒙古红皮土豆等农产品的特点和吃法，吸引超过1000万用户观看；创作者“兴凯湖莹莹”通过西瓜视频让内蒙古新型草本水果黄菇娘被296万名消费者认识，带动销售1.2万件。抖音达人“姚大”在山货原产地进行内容创作，带动销售6394件。与此同时，杨迪、孙耀威、刘劲、腾格尔等热心公益的明星也无偿参与此次山货节，助力脱贫攻坚。

在创作者和用户的广泛参与下，字节跳动扶贫曾重点打造的国家级贫困县湖南花垣县猕猴桃成为消费者最喜欢的山货。地域上，广东“吃货”更喜欢北方口味，热衷于购买内蒙古黄菇娘、新疆薄皮核桃、河北糯玉米等北方山货；江苏消费者爱养生，喜欢河北糯米、板栗仁、新疆核桃；河南消费者则更偏爱江西红心柚、新疆哈密瓜等。

“山货上头条”是字节跳动扶贫发起的扶贫项目之一，旨在帮助国家级贫困县打造特色农产品品牌，助推当地农产品上行。其中，重点打造了8款国家级贫困县扶贫农产品，累计销售超50万件。此次秋季山货节是“山货上头条”项目的第二次线上推广活动，通过整合平台达人、明星资源，以信息精准分发的方式，帮助更多贫困地区农产品上行，助力脱贫攻坚。

(责编：冯粒、曹昆)