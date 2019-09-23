原标题：中国为全球经济治理贡献智慧

新中国成立70年来，中国努力发展对外经济交往，服务国内经济建设和发展大局，从积极融入走向参与引领，中国对全球经济治理的贡献越来越大，正在贡献更多中国智慧。

对外经济关系实现突围

新中国成立初期的30年，世界格局呈现出两极特征，美苏两大阵营尖锐对立和冷战。这一阶段中国在经济上自给自足，受制于严峻复杂的国际政治环境，对国际经济活动的参与很少，对外经济关系没有得到应有的发展，同世界经济的联系基本处于松散的半封闭状态。

但新中国对外经济关系在那个时期并非完全“空白”。这一时期新中国对外立足第三世界，通过建立广泛的国际统一战线，在20世纪70年代末，成为第三世界的重要力量。

这一时期，中国成功打破了世界大国对中国的遏制，为下一步打破经济孤立、逐渐接触和融入世界营造了良好的外部环境，为构建新型国际关系扫清了道路。

稳步融入世界经济体系

1978年，党的十一届三中全会作出了改革开放的重大决策，为中国融入世界经济体系创造了有利的内部环境。

1978年5月，时任国务院副总理谷牧率领中国政府代表团考察欧洲的法国、瑞士、比利时、丹麦、联邦德国等五国，这是新中国成立后，中国第一次派出政府经济代表团考察资本主义发达国家。

同时，中国开始积极谋求加入各种国际经济组织。1979年1月，中美建交，加入国际金融组织的外部条件趋于成熟。1980年3月，国际货币基金组织（IMF）派团来华与我方谈判；4月17日，IMF执行董事会通过了由中华人民共和国政府代表中国的决议，恢复了中国在IMF的合法席位。此后，IMF成为我国吸收先进经济管理经验的重要途径和与世界各国进行政策对话的重要窗口。

同年，中国恢复了在世界银行集团的合法席位，同时成为国际开发协会、国际金融公司的成员国；从1981年起，中国开始向世界银行借款并逐步合作开展基础设施建设和人才培养；1985年，国际金融公司批准第一个对华项目。

1986年3月，中国成为亚洲开发银行的会员国，这对我国吸引外资，开拓贸易，加强技术交流，以及绕过政治隔阂加强与亚太国家的经济关系具有重要意义。

对外贸易方面，中国于1986年7月正式向当时的关贸总协定（GATT）提交“复关”申请，迈出了“入世”第一步。

在这一阶段，中国的改革开放刚刚起步，整体经济实力有限，和外部世界的接触和交往刚刚开始，对国际经济游戏规则不熟悉，因此，中国以搭建与国际市场进行沟通交流的桥梁为主，逐渐了解国际经济体系中的基本规则。

积极参与国际经济事务

邓小平第二次南巡后，中国对外开放的步子加大，从引进外资转向与国际接轨。1992年之后，中国经济连续五年以两位数的速度增长，令世界为之瞩目。与此同时，大批跨国公司进入中国，1993年后中国利用外资的规模一直名列世界第二，中国市场化的过程与对外开放梯度推进的过程是完全吻合的。

加入世界贸易组织（WTO），融入全球化大潮，“按照国际惯例办事”，是这一阶段中国在全球层面最核心的经济外交举措。从1986年7月提出“复关”申请，到2001年12月成为WTO成员，进行了旷日持久的外交谈判，其中最主要的是中美双边经济谈判。“复关”和“入世”之路可谓坎坷。最终，中国于2001年成为WTO第143个成员，开启了中国经济外交新纪元。“入世”也让中国经济快速腾飞，外汇储备大量积累，促进了技术进步、产业升级和结构调整，人民生活大幅改善，同时为应对外部冲击做好了准备。

以加入WTO为标志，中国开始成为国际经济体系的正式成员，积极参与国际经济合作和分工，成为国际经济外交舞台上的平等参与者。加入WTO，为中国直接参与21世纪国际贸易规则的决策过程，摆脱中国被动接受的不利状况做好了准备，有利于未来中国参与国际经济秩序与机制的建设。

在21世纪的第一个十年，中国开始逐步参与并推动全球层次的经济治理。在多哈回合谈判中，中国始终作为多边贸易体制和多哈回合谈判的坚定支持者，反对各种形式的贸易保护主义，推动各类区域和次区域性贸易安排秉承开放、包容原则，成为多边贸易体系的有益补充。中国还在2008年国际金融危机之后，积极推动二十国集团部长级会议升级为首脑会议，并在其中发挥建设性作用。

站到国际经济舞台中央

以2008年国际金融危机和2010年中国成为世界第二大经济体为契机，中国深度融入国际经济事务。美欧的传统领导地位在金融和债务危机中遭到削弱，中国成为最大的发展中国家，站到了国际经济舞台的中央。

中国在实现国家安全、政治稳定、自身社会经济发展等重要目标的同时，积极参与全球和区域经济治理，努力推动更加深入的多边、双边经济合作。

在多边贸易机制中，中国努力推动多哈回合谈判取得进展，防止美国抛开全球多边贸易体系。2013年12月，多哈回合僵持12年后终于达成“巴厘一揽子协定”，中国在推动这一成果的实现过程中发挥了“促谈、促和、促成”的关键作用。2017年，WTO长达13年的贸易便利化谈判落下帷幕，《贸易便利化协定》正式生效，成为多哈回合谈判启动以来WTO取得的最大成就。中国还发起了一系列金融治理与改革的国际倡议和实践，包括在全球层面通过G20和金砖机制推动国际金融和货币体系改革。

中国还成功举办多边经济峰会，深入参与全球经济治理，话语权大幅提升。这对于稳定外部经贸环境、维护国家发展利益、拓展发展空间都具有重要的现实和长远意义。在中国的努力下，2016年G20杭州峰会制定了全球首个多边投资规则框架《二十国集团全球投资指导原则》，成为全球投资治理的重要文件。在中方倡议下，G20杭州峰会首次设置创新议题，开创性地制定了《创新增长蓝图》，为挖掘世界经济增长潜力、开辟世界经济新一轮增长格局奠定了坚实基础。在2015年9月联合国发展峰会上，中国提出以公平、开放、全面、创新为核心要素的发展理念和加强国际发展合作的政策主张，并宣布了一系列支持国际发展合作的务实举措，彰显了中国在全球发展合作中的负责任、建设性大国形象。

面对逆全球化思潮、民粹主义兴起，中国以人类命运共同体为根本理念，以构建新型国际关系为主要目标，以“共商、共建、共享”为基本原则，在“一带一路”倡议的主方向引导下，在多个领域开展了积极的经济外交，以推动国际经济合作，引领全球经济秩序转型。

中国已成为全球第二大经济体、第一大制造业国和货物贸易国、第三大利用外资国和对外投资国。站在新的起点上，在实现自身经济发展的同时，中国将继续通过与世界各国开展务实经济合作的形式，和世界分享本国发展红利，并且积极推动全球经济发展，为重大国际事务发出中国倡议，提出中国方案，贡献中国智慧。(记者 周武英)

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