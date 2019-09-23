央行：金融机构涉农贷款余额稳步增长

中国人民银行近日发布的《中国农村金融服务报告2018》显示，自2007年创立涉农贷款统计以来，全部金融机构涉农贷款余额累计增长534.4%，11年间平均年增速为16.5%。

根据《报告》，涉农贷款余额从2007年末的6.1万亿元增加至2018年末的32.7万亿元，占各项贷款的比重从22%提高至24%。债券、股票等直接融资有较快发展，农产品期货市场从无到有，功能逐渐显现。2007年至2018年，我国农业保险保费收入从51.8亿元增长到572.7亿元，参保农户从4981万户次增长到1.95亿户次。

人民银行和有关部门引导金融机构加大对“三农”、小微企业的金融支持力度。截至2018年末，全国支农、支小再贷款余额分别为2870亿元、2172亿元，向国家开发银行、农业发展银行、进出口银行提供抵押补充贷款33795亿元。综合运用税收优惠、贴息、奖补、保费补贴等手段激励金融机构加大支农力度。将普惠金融服务情况纳入监管评价体系，明确资本管理、不良贷款容忍度等差异化监管要求。（记者姚进）

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