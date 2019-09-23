河南：扶贫先扶“zhi” 讲好乡村脱贫故事

原标题：讲好乡村脱贫故事 《脱贫大决战》第四季开播

新鲜的农家烧烤,优雅别致的“私人”小院,专属管家的贴心服务……这是大型公益扶贫节目《脱贫大决战》第四季第一期的录制现场，位于河南省濮阳市范县陈庄镇的韩徐庄村。

据了解，《脱贫大决战》是在决胜全面建成小康社会的大背景下，由省委宣传部、省扶贫办、省新闻出版广电局、省广电台联合主办，河南卫视承办的使命类节目。区别于前三季，新一季的《脱贫大决战》不仅聚焦今年河南省计划脱贫摘帽的14个贫困县，同时还将对已经脱贫摘帽的县、村进行关注，已经脱贫的韩徐庄村就是其中之一。

节目邀请到了中国社科院副研究员冷凇教授作为特邀观察员。在韩徐庄村进行实地探访、调查后，冷凇教授提出了“扶贫先扶zhi”的观点。

第一“智”，智慧。贫困人民走上富足的生活道路，脱贫工作才算是落到实处。想要实现脱贫致富，依靠政策扶持是一部分，另一部分则需要依靠村民自己的智慧。韩徐庄村的胡翠华在国家扶贫政策实施时，积极响应号召，与人合作承包村内荷塘，成为村内有名的莲藕大户。致富的变化得益于国家的政策，也离不开胡大姐选择响应号召，决定承包荷塘的智慧。

第二“质”，素质。从根本上改变农村贫困状况，不仅要在物质上扶贫，还要做到精神“扶贫”。即贫困村民可以通过专业的培训与指导，获得素质上的改善。

在《脱贫大决战》第一期节目中，韩徐庄村的民宿不仅为入住客人配备管家，还曾聘请专业老师为民宿管家进行培训。民宿管家从村民中层层选拔而出，还要通过以荷花为主题的“美学手作”、“插花”及“烹饪”三项最终考核，才能够胜任这份工作。

培训与考核，不仅推动了村民素质的提升，还教会村民新手艺与谋生手段，授人以渔。过去只能依靠做农活维持生计的村民，如今则拥有更多的选择和机会。

第三“志”，志向。随着村民见识到、学习到的专业技术越来越多，他们在脱贫的道路上也就有了更多的选择。过去的韩徐庄村是国家级深度贫困村，房屋老旧。而如今，在同样的一片地方，却是民宿群起，风景宜人。

“硬件”的完善，加之专业的指导和培训，都可以让村民意识到：“物质脱贫”、“精神脱贫”后，富足的生活画卷会徐徐展开，他们能够成功走上脱贫致富的道路，村民脱贫摘帽的志向会更加坚定。

精准扶贫工作的展开，让韩徐庄村成功脱贫摘帽。如今，致力于打造“荷塘小镇”，发展文旅产业的韩徐庄村顺利举办开村仪式，热情地向世人敞开了怀抱。

(责编：冯粒、曹昆)