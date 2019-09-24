今年我国粮食有望再获丰收

9月23日，我国迎来第二个中国农民丰收节。在喜迎新中国成立70周年之际，全国亿万农民共享丰收快乐。农业农村部日前指出，全国秋粮已陆续开始收获，今年秋粮生产形势总体较好，如果后期不发生寒露风、台风等大的自然灾害，又将是一个丰收年。

在北京八达岭国际会展中心，第四届优质农产品推介会在中国农民丰收节活动中展开，近百家京、冀、蒙三地知名企业和合作商参展，展品达600余种，从果品到蔬菜，从畜牧到杂粮，引起众多游客驻足品尝采购。

从南到北，从东到西，神州大地处处洋溢收获的喜悦和节日的喜庆。

据农业农村部种植业司负责人介绍，今年粮食生产有三个显著特点：一是结构更优，实施大豆振兴计划，预计大豆面积增加1000万亩，非优势区水稻、玉米面积继续调减。二是生产更绿，今年继续实施轮作休耕3000万亩，继续调优农业投入品结构，有机肥使用量增加，化肥农药使用量持续减少。三是质量更高，小麦、稻谷等口粮品种优质率进一步提升。

中国农民丰收节组织指导委员会办公室负责人介绍，今年丰收节活动重心进一步下沉到县、乡、村，综合考虑农时农事特点、乡村文化代表性、脱贫攻坚和乡村振兴等因素，从全国筛选了一批农民参与度高、特色鲜明、代表性强的节庆活动，通过中国电信5G最新的信息化技术，以5G直播、5G+VR、5G+AR、5G+无人机等形态进行了呈现。

粮食丰收，农民收入增长，农村面貌正在发生巨变。今年上半年，农民收入增速达到6.6%。专家指出，随着农业供给侧结构性改革不断深化，以及乡村产业振兴政策加快落地，亿万农民还将获得更多增产增收红利。（记者班娟娟）

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