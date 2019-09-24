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税改步入快车道 减税红利深度释放

2019年09月24日08:24  来源：经济参考报
 

　　从2006年国家取消农业税到2019年2万亿减税降费，从个税到增值税，近年来我国税收改革步入快车道，税收优惠力度前所未有。

　　陆续出台的减税降费政策，为小微企业的发展保驾护航，为制造业等行业的发展助力加油，向供给和需求两端释放利好，提振市场信心，深度释放多重红利。

　　层层推进 税改步入快车道

　　2019年9月，记者在河北省石家庄市灵寿县73岁农民王三妮家中院子里，见到一尊“感恩鼎”。“感恩鼎”通高201.9厘米，寓意2019年铸造；鼎足高70厘米，寓意庆祝新中国70华诞。方鼎正前部，阳文镌刻“感恩鼎”三个大字；背部也采用阳文雕刻，440字铭文传递出铸鼎人的感恩之情。

　　时光追溯到2006年，国家取消农业税，作为农民的王三妮当时兴奋地告诉全家，他要铸一尊鼎，以记录这个“大事件”。耗时一年多，动用了家里的全部积蓄，最终铸成一尊通高99厘米的“告别田赋鼎”。

　　2019年6月始，王英洁决定子承父业自己亲手铸一尊“感恩鼎”，感谢党和国家的惠民政策，以一个农民和小企业主的身份向新中国成立70周年献礼。经过三个月劳作，9月6日，“感恩鼎”铸成。

　　两尊鼎、两代人，见证了13年的税收改革之路。

　　2006年，我国取消农业税，自此以后，国家税收改革步入快车道，个人所得税2007年起征点由1600元提高到2000元，2011年起上调至3500元，2019年起再次上调至5000元，并实行六项专项附加扣除。增值税2012年起征点幅度提高至每月5000元至20000元，2019年深化增值税改革系列举措推出……税收优惠政策前所未有，惠及国家千千万万的小微企业主。

　　2019年1月1日起，小微企业普惠性税收减免优惠政策开始层层落地。“我们负担更少了，将减免的这一部分资金用于开发市场上去，可以更好地谋划经营发展，对做大做强企业更有信心了。”王英洁告诉记者，小微企业税收优惠对他所在的中山青铜工艺厂，是一个重大利好消息。

　　这家小厂子，仅仅是纳入扩围后享受优惠小微企业的一个缩影。2019年，国家进一步放宽小微企业范围，大量小微企业脱颖而出，激发了万亿市场主体活力。

　　减税降费 小微制造业获益明显

　　陆续出台的减税降费政策，不仅仅为小微企业发展保驾护航，更为所有行业发展助力加油。《经济参考报》记者日前在河北多地调研发现，今年以来力度空前的减税降费，包括深化增值税改革、小微企业普惠性税费减免、个人所得税专项附加扣除等均已稳定实施了一段时间，效应正在持续显现，小微企业和制造业企业获益最为明显。

　　河北武安市百福家具有限公司法人代表张青善告诉记者， 2018年共享受小微企业减免15892.2元。2019年前4月企业收入23万元，应交增值税6900元，小微企业免增值税6900元，实际缴纳增值税0元，此外还有减免三项附加税等其他优惠。“预计2019年我公司能享受减免优惠达96551.92元，这对我们弥足珍贵，是真真切切的真金白银。”

　　2019年4月1日起，制造业等行业现行16%的增值税税率降至13%，是对制造业的最直接减负。“4至6月，河北省制造业减税户数7.59万户，实现净减税68.12亿元，减税金额占总减税金额的56.35%。”河北省税务局党委书记、局长卢自强说。

　　据介绍，今年上半年，河北省累计新增减税降费355.82亿元。深化增值税改革落地效应逐步释放，小微企业普获红利、政策效果突出，减税降费整体效应逐渐显现。河北省税务局监测的3950户重点税源企业数据显示，上半年，重点税源企业单位营业收入税负同比下降0.7个百分点，比一季度降低0.3个百分点。

　　深化增值税改革政策落地四个月，作为河北省最大的乳制品加工企业石家庄君乐宝乳业有限公司，增值税改革减税5003万元。

　　“税率降低后，君乐宝每年可减少约1亿元税费。扩大抵扣政策旅客运输发票的抵扣每年可节约税金90万元左右，养老保险费率降低每年可节约1440万元左右，电价降低每年可节约1200万元左右，节省下来的费用，我们可以用于研发创新及进一步扩大再生产。”君乐宝乳业有关负责人告诉记者。

　　提振信心 红利向深度释放

　　减税的利好不仅在节省税款本身，还沿着产业链传导到各个环节以及最终需求端，促进产业链上的企业持续发展，也为消费者带来实惠。

　　今麦郎集团有关财务负责人告诉记者，2019年集团预计可实现减税6000多万元，“我们享受的税收红利，主要用在了新品研发及市场营销上，将税收红利传递到消费终端，与广大消费者共享。”

　　个税改革、专项附加扣除政策等，可以减轻居民税负，有利于激发市场潜在消费活力，促进整体经济良性循环发展，实现了企业与消费者利益的双赢。

　　减负也激发了企业扩大再生产的信心。将减下的税款投入日常经营，扩大生产规模，成为众多企业的选择之一。记者了解到，君乐宝唐山工厂正在建设中，下半年预计将有更多生产线投入使用。

　　研发费加计扣除和高新技术企业税收优惠这两项税收红利，为企业的新品研发插上了双翼。石药集团欧意药业有关负责人告诉记者，欧意药业2018年较新政策前减税3900余万元，2019年预计减税9000万元，这些资金将为公司的可持续性发展提供了有力的保障。

　　不仅仅是河北，减税降费的红利正在全国各地落实到位。数据显示，2019年1至8月，全国税收收入累计同比下降0.1个百分点，增速回落了13.5个百分点。

　　国家税务总局局长王军说，各级税务部门正在全力以赴确保减税降费政策措施落地见效，用实际行动不断增进广大纳税人缴费人的获得感。

　　业内专家指出，总的看，减税降费政策措施对激发市场活力、降低企业负担发挥了重要作用。市场主体反映积极，普遍认为今年国家减税降费力度超出预期，是最直接、最有效、最公平的惠企措施。预计未来减税降费的红利还将在多个领域持续深入显现。（记者孙韶华）

(责编：栗翘楚、杨曦)
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