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在第二个“中国农民丰收节”到来之际

习近平向全国广大农民和工作在“三农”一线的同志表示诚挚问候

祝贺中央电视台农业农村频道正式开播

2019年09月24日08:47  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社北京9月23日电 9月23日是秋分日，我国迎来第二个“中国农民丰收节”。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平通过中央电视台农业农村频道，向全国广大农民和工作在“三农”一线的同志们表示诚挚的问候，并热烈祝贺央视农业农村频道正式开播。

　　习近平指出，春种秋收，天道酬勤。农业根基稳，发展底气足。“三农”领域的成就，是全党全国上下共同努力的结果，也是广大农民和农业战线工作者辛勤劳作的结果。在此，向全国广大农民和工作在“三农”一线的同志们表示诚挚的问候。

　　习近平对中央电视台农业农村频道正式开播表示热烈的祝贺。希望他们深入宣传党中央关于“三农”工作的大政方针和工作部署，深入宣传农业农村农民在新时代的新气象新面貌，在全社会营造关注农业、关心农村、关爱农民的浓厚氛围，为打赢脱贫攻坚战、推进我国农业农村改革发展、实现乡村振兴作出贡献。

　　经党中央批准、国务院批复，自2018年起我国将每年农历秋分设立为“中国农民丰收节”，这是我国在国家层面为农民设立的第一个节日。中央电视台农业农村频道是我国首个面向“三农”的国家级全媒体频道，以深入宣传乡村振兴、脱贫攻坚和建设美丽中国等为重点，9月23日正式开播，每日播出18小时。


　　《 人民日报 》（ 2019年09月24日 01 版）

(责编：庄红韬、杨曦)
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