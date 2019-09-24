财政部：新中国成立70年来公共财政体系逐步完善

人民网北京9月24日电 （记者庄红韬）今天上午，庆祝中华人民共和国成立70周年活动新闻中心在梅地亚中心二层新闻发布厅举办第一场新闻发布会，请国家发展和改革委员会副主任、国家统计局局长宁吉喆，财政部部长刘昆，中国人民银行行长易纲介绍以新发展理念为引领，推进中国经济平稳健康可持续发展，并回答记者提问。

财政部部长刘昆介绍，中华人民共和国成立以来，公共财政体系逐步完善，财政政策职能作用持续增强。70年来，我国财政实现了由生产建设型财政向公共财政的历史性跨越，由改革开放前的高度集中的统收统支，到后来的中央与地方划分收支、分级管理，财政的公共性和公平性日益突出。党的十八大以来，我们按照中央和地方各级政府履行职能的需要，加大财力均衡调节力度，推进基本公共服务均等化，人民群众越来越多地享受到了改革发展成果。2018年，中央财政一般公共预算收入占全国收入的46.6%，但中央本级一般公共预算支出只占全国支出的14.8%。也就是说，中央一般公共预算收入的三分之二以上交给地方政府安排支出。2019年，中央财政一般公共预算安排对地方转移支付75399亿元，其中一般性转移支付67763.1亿元，专项转移支付7635.9亿元，主要用于促进地区协调发展，支持提供公共服务和民生事业发展。

70年来，我们充分发挥财政政策在调节经济运行等方面的职能作用，建立并完善了在社会主义市场经济条件下，适应不同经济运行形态需要的财政政策调控体系。党的十八大以来，我们坚持稳中求进工作总基调，坚持贯彻新发展理念，认真落实积极的财政政策各项举措，为推动中国经济行稳致远发挥了重要作用。2019年，加力提效实施积极的财政政策，适度扩大财政支出规模，全国财政赤字比2018年增加3800亿元，地方政府专项债券比2018年增加8000亿元；在2018年减税降费1.3万亿元基础上，继续减轻企业税费负担2万亿元；同时，加强政策协调，坚持有保有压，增强调控的前瞻性、针对性和有效性，有力促进经济运行保持在合理区间。