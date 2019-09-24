宁吉喆：中国经济增长对世界经济增长的贡献率居世界首位

人民网北京9月24日电 （栗翘楚）今日上午，庆祝中华人民共和国成立70周年活动新闻中心举行第一场新闻发布会，介绍70年来中国经济发展取得的举世瞩目的成就。国家发展和改革委员会副主任、国家统计局局长宁吉喆受邀介绍相关情况。

宁吉喆介绍，70年来，中国共产党团结带领全国各族人民，砥砺奋进，顽强拼搏，实现了经济社会的跨越式发展。70年的辉煌成就可从五个方面认识：第一，中华民族从站起来、富起来到强起来实现飞跃。70年来，我们完成社会主义革命，推进社会主义建设，进行改革开放新的伟大革命，极大地解放和发展了社会生产力。1952年—2018年，我国GDP从679.1亿元跃升至90.03万亿元，实际增长174倍；人均GDP从119元提高到6.46万元，实际增长70倍。

第二，我国综合国力、社会生产力、人民生活水平大幅提升。目前，我国已成为世界经济第二大国、货物贸易第一大国、外汇储备第一大国、服务贸易第二大国、使用外资第二大国、对外投资第二大国。移动通信、现代核电、载人航天、量子科学、深海探测、超级计算等领域取得重大科技成果。2018年我国居民人均可支配收入比1949年实际增长59.2倍，居民人均消费支出比1956年实际增长28.5倍。

第三，我国经济建设、社会建设、生态文明建设协调推进。70年来，我国固定资产投资持续快速增长，极大地促进了农业生产力水平、工业装备水平、基础设施网络的提高和健全。2018年末，我国铁路营业里程13.2万公里，其中高速铁路3万公里，分别居世界第二和世界第一；公路里程485万公里，其中高速公路14.3万公里，居世界第一。教育、文化、医疗卫生、体育、社会保障、扶贫脱贫、生态环保事业全面发展。70年来，我国人均预期寿命从35岁上升为77岁，森林覆盖率从1976年的12.7%提高到2018年的22.96%。

第四，我国工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。70年来，我国从传统农业国转为现代工业国取得显著成效，我们拥有联合国产业分类中全部工业门类。第一、二、三产业增加值比例从1952年的50.5：20.8：28.7变化为2018年的7.2：40.7：52.2。信息化深入发展，居民在网上购物、用手机支付、骑共享单车、坐高速列车成为常态，所谓新“四大发明”。1949年—2018年，常住人口城镇化率从10.6%提升至59.6%，农业机械总动力从约10万千瓦增长为10亿千瓦。

第五，中国作为世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者作用凸显。目前，中国是联合国五大常任理事国中派出维和部队人数最多的国家；中国经济增长对世界经济增长的贡献率居世界首位；中国坚持多边主义、自由贸易原则，积极参与联合国等国际组织活动；中方共建“一带一路”倡议已得到160多个国家和国际组织的积极响应。

宁吉喆表示，70年的发展成就，奠定了雄厚的物质基础；70年的奋斗历程，积累了丰富的实践经验；70年的艰辛探索，开辟了成功的发展道路。站在新的历史起点上，将保持经济持续健康发展和社会大局稳定，为决胜全面建成小康社会，进而开启全面建设社会主义现代化国家新征程而努力奋斗。