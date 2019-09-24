财政部：新中国成立70年来财政改革始终发挥基础支撑作用

人民网北京9月24日电 （记者车柯蒙）“70年来，财政改革作为经济体制改革的‘突破口’和‘突破口’，始终发挥着基础性和支撑性的作用。”今天上午，庆祝中华人民共和国成立70周年活动新闻中心在梅地亚中心二层新闻发布厅举办第一场新闻发布会，财政部部长刘昆出席并回答记者提问。

刘昆表示，70年来，财政改革作为经济体制改革的“突破口”和“先行军”，始终发挥着基础性和支撑性的作用。1950年，统一全国财经政策、实行统收统支的高度集中的财政管理体制，1980年实行“分灶吃饭”、1985年实行“分级包干”、1988年实行财政包干体制改革，1994年实施了分税制改革，并在此后持续深入推进财政体制、税收制度和政府预算制度等改革，完善有关体制机制。

刘昆指出，党的十八大以来，我国围绕推进国家治理体系和治理能力现代化，不断深化财税体制改革。

一是按照“加快建立现代财政制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系”的要求，先后出台基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案，以及外交、医疗卫生、交通运输等6个领域改革方案。进一步理顺中央和地方收入划分，改革和完善中央对地方转移支付制度。

二是按照“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，健全由“四本预算”构成的政府预算体系，实行中期财政规划管理，建立跨年度预算平衡机制。加强地方政府债务管理和风险防控，基本建立覆盖地方政府债务管理各个环节的“闭环”管理制度体系。加强预算编制和执行管理，加大预算公开力度。全面实施预算绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系框架。

三是按照“深化税收制度改革，健全地方税体系”的要求，深化增值税改革，建立综合与分类相结合的个人所得税制度，完善消费税制度，全面实行矿产资源税从价计征改革，开征环境保护税。出台《健全地方税体系改革方案》，积极推进相关税收立法工作。同时，大力支持和推进国资国企、金融、科技、农业等领域的改革，创新公共服务供给方式，财政治理水平稳步提升，现代财政制度建设取得积极进展。