宁吉喆：四个“着力”促进形成强大的国内市场

人民网北京9月24日电 （杨曦）今日，庆祝中华人民共和国成立70周年活动新闻中心举行第一场新闻发布会，介绍70年来中国经济发展取得的举世瞩目的成就。国家发展和改革委员会副主任、国家统计局局长宁吉喆表示，促进形成强大的国内市场对我国经济具有重要的意义，需要做好四个“着力”。

宁吉喆认为，促进形成强大的国内市场，一是有利于保持经济持续健康发展，更好地保障和改善民生；二是有利于促进供需动态平衡，推动产业高质量发展；三是有利于对冲当前世界经济增速放缓的风险，促进世界经济稳定发展。

为此，宁吉喆表示，加大“六稳”工作的力度，稳投资、促消费、扩就业、增收入，实现国民经济良性循环。这需要“着力”做好以下四方面的工作：

一是着力扩大有效投资，这是当前推进“六稳”工作、保持经济平稳运行的重要举措。要促进今年的预算内投资、其他政府投资、企业和民间投资、地方专项债券加快用于补短板、调结构、扩内需。要提前下达明年的专项债券部分新增额度，重点用于交通、能源、生态环保、民生服务、物流、市政、产业园区基础设施等项目，确保早日见效。要适当降低基础设施等项目的最低资本金比例，更好地支持有效投资。要多措并举激发民间投资的活力，发挥民间投资占总投资60%以上的作用。还要加快项目建设的步伐和进度、加强项目储备工作，形成开工一批、建设一批、储备一批，三个“轮子”一起转，合理扩大有效投资。

二是着力促进消费提质扩容，这是繁荣经济、改善民生一举两得的有效举措。要促进消费更新升级，积极推动汽车、家电、电子消费品以旧换新。要破除汽车消费的限制，目前广州、深圳等城市已经放宽或取消了限购规定，西安、昆明、贵阳等城市也正在考虑，后续一些具备条件的地区也会陆续跟进。要鼓励绿色消费，支持居民购买节能家电。要支持服务消费，出台实施养老、家政服务、婴幼儿照护服务等政策措施，进一步激发服务消费的潜力。

三是着力补齐城乡区域发展短板，这是化解不平衡不充分发展矛盾、释放市场潜力的重要措施。要挖掘四大板块的发展潜力，所谓四大板块是西部开发、东北振兴、中部崛起、东部率先。要发挥五大战略新增长极的效应，深入推进京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展等重大战略协调落实，还有就是抓紧启动黄河流域生态保护和高质量发展战略推进工作，通过规划引领，带动项目实施，进一步释放巨大的潜在市场。还要大力推进城镇的改造建设，包括推进城镇老旧小区改造，支持城市停车场等群众关心的设施建设。要积极推动农村人居环境整治建设，加快补齐农村的基础设施和公共服务的短板。

四是要着力推进产业升级，这是调结构、促发展的积极举措。要完善5G、人工智能等新型基础设施，深入推进战略性新兴产业集群发展工程。要加强传统制造业重点领域的技术改造，包括大力推进传统制造业信息化网络化的建设、数字化的转型、智能化的升级，以及节能环保、循环经济等绿色化的改造。要积极推动制造业与生产型服务业的融合发展。