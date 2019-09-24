财政部：中国今年的减税降费规模是空前的

人民网北京9月24日电 （记者庄红韬）今天上午，庆祝中华人民共和国成立70周年活动新闻中心在梅地亚中心二层新闻发布厅举办第一场新闻发布会。财政部部长刘昆在回答记者提问时表示，中国今年的减税降费规模是空前的，在世界上、我国财政史上，以前都没有这么大规模。减税降费是一个动态调整和完善的过程，我们还将对政策的实施效果进行评估，并根据评估的结果调整有关政策措施，推动减税降费政策发挥更好的效益。

刘昆说，减税降费的问题是今年积极财政政策的头等大事。我们整个减税降费工作主要是五个方面，在四个时间点进行。小微企业普惠性减税和个人所得税专项附加扣除从1月1日起实施，深化增值税改革从4月1日起实施，降低社保费率从5月1日起实施，清理和规范行政事业性收费和政府性基金从7月1日起实施。应该说，政策惠及面非常广，几乎所有纳税人都能够在今年的减税降费过程中得到实惠。

从今年的实施情况看，执行情况和预期基本相符。从减税量来看，比我们原来预计还会多一些。按照今年的政府工作报告，全年将减轻企业税收和社保缴费负担2万亿元。从今年1-7月份的情况来看，全国累计新增减税降费13492亿元，其中新增减税11740亿元。分行业看，制造业新增减税3648亿元，占31%，是受益最大的行业；分经济类型看，民营经济新增减税7450亿元，占63%，受益是最明显的。减税的效果如何，市场主体和纳税人是最清楚的，社会上普遍反应今年实施的综合性、一揽子减税降费政策是最直接、最有效的，也是最公平的惠企措施。

国家统计局对北京等9个省市、311家企业开展的专题调研显示，减税的红利中，七成以上是用于企业研发、技改和扩大再生产再投资，并明显带动企业加大研发投入。同时减税降费激发了市场主体活力，有力增强了市场信心和经济增长后劲。1-8月份，日均新登记企业达到1.9万户，高技术产业投资同比增长13%，增速比1-7月份和上年同期分别加快1.6和1.1个百分点，高于全部投资7.5个百分点。从1-8月份主要经济指标来看，当前经济运行处于合理区间，延续了总体平稳、稳中有进的发展态势，减税降费发挥了重要作用。事实证明，党中央、国务院减税降费的正确决策是顺时应势之举，是惠企裕民之策，也是民心所向之政。

针对减税降费是否会加大规模，刘昆表示，减税降费是一个动态调整和完善的过程，我们还将对政策的实施效果进行评估，并根据评估的结果调整有关政策措施，推动减税降费政策发挥更好的效益。