财政部：今年中央财政预算能够完成

人民网北京9月24日电 （记者庄红韬）今天上午，庆祝中华人民共和国成立70周年活动新闻中心在梅地亚中心二层新闻发布厅举办第一场新闻发布会。财政部部长刘昆在回答记者提问时表示，中央财政预算能够完成今年预算报告中的目标。

刘昆介绍，今年实施更大规模的减税降费，减轻实体负担，又要保持较高的财政支出强度，支持国家的重大战略、重点改革和重要政策措施落地。财政收支平衡压力确实比较大。从今年预算收支情况来看，我们的支出一直保持比较高的速度，但是在收入方面出现了一些新情况。从整个监测数据来看，中央收入预算目标增长5.1%，到目前的情况来看是3.5%，后面几个月还会有一些收入入库，所以我们中央财政预算能够完成今年预算报告中的目标。

从地方来说，地方财政预算是由各级地方政府上报本级人大批准的，部分地方可能会低于他们批准的预算目标，从上半年我们就要求各地根据情况适当调整预算。从全国看，今年预算目标可以基本实现，和我们的预期是基本一致的。我们采取了四个方面的措施，经过努力，前三季度的预算支出情况良好，各地收支基本平衡。四项措施是：

第一，大力压减一般性支出，切实保障“三保”和重点领域的支出。2019年中央部门带头严格支出管理，除刚性和重点项目外，其他项目的支出平均压减幅度达到10%。地方也加大了一般性支出压减力度，按照要求，压减幅度力争达到10%以上。节约出来的资金拿来做什么呢？主要用于保工资、保运转、保基本民生。

第二，中央财政加大转移支付力度，提高基层经费的保障水平。2019年中央对地方的转移支付预算安排超过75000亿元，增长幅度9%。所以把9%的数据和收入增长数据比较，就知道我们的转移支付力度是非常大的。同时，我们加大了预算下达的进度，今年均衡性转移支付、老少边穷地区转移支付都已经全部下达，重点向财政困难地区和受减税降费影响较大地区倾斜，及时充实地方财力，缓解收支矛盾，增强基层地区的财政保障能力。

第三，我们还强化了预算的严肃性，除应急救灾等应急支出以外，原则上不再有新出台的政策；必须出台的政策，通过以后年度预算安排解决，防止加剧收支矛盾。严禁各部门铺张浪费和大手大脚花钱，结余资金及时交回，集中统一用于急需资金支持的领域。

第四，我们安排地方政府新增债务限额，也加快了地方政府债券发行和使用进度，1—8月份新增地方政府债券28951亿元，发行进度比去年提高了34个百分点，预期在9月底前将全部发行完毕。这些资金在10月底前全部拨付到实际项目上，会尽快形成实物工作量。从目前来看，债券资金使用情况是良好的。