财政部：我国养老保险基金运行总体平稳 养老金发放有保证

人民网北京9月24日电 （记者庄红韬）今天上午，庆祝中华人民共和国成立70周年活动新闻中心在京举办第一场新闻发布会。财政部部长刘昆在回答记者提问时表示，目前我国的养老保险基金运行总体平稳，养老金的发放是有保证的。中央财政主要是从提、划、补、改四个方面入手，推动养老保险制度朝着更加公平和可持续方向发展。

刘昆介绍，截至去年底，全国企业职工基本养老保险基金收入是3.8万亿，支出是3.2万亿，当年收支结余接近6000亿，累计结余已经达到了4.8万亿。今年的1-7月，基金收入是2.2万亿，支出2万亿左右，当前收支结余是2000多亿，累计结余是5万亿左右。从这些数据可以看出，养老金发放是有保证的。

刘昆表示，我们也注意到，受人口老龄化程度的加剧和人口流动不均衡等因素影响，再加上以前基金是不能在省际之间调剂的，确实有一些省份存在基金收支平衡压力较大的问题。个别省因为抚养比的问题，在省内的收支会出现一些不平衡的状况。我们主要是从提、划、补、改四个方面入手，推动养老保险制度朝着更加公平和可持续方向发展。

第一，提，即提高中央调剂比例，重点解决个别省份基金收支压力较大的问题。2019年为了进一步均衡地区间的基金负担，我们加大了中央的调剂力度，把调剂比例提高到3.5%，全年调剂基金规模达到6300亿元。中西部地区和老工业基地省份受益是1500多亿元。通过这项措施，个别省份的基金收支压力突出问题得到有效解决。有些省份通过这些措施，基本上解决了他们的困难。

第二，划。即全面推开划转部分国有资本充实社保资金。2017年11月，国务院印发了划转部分国有资本充实社保资金实施方案，决定划转中央和地方、国有和国有控股大中型企业、金融机构10%的资本充斥社保基金。实施方案下达以后，财政部会同有关部门，按照“试点先行、分级组织、稳步推进”的原则，积极推进划转工作。目前，中央层面已经陆续对53家中央企业和14家中央金融机构实施了划转，划转的规模是8600亿元。地方层面也相继开展了前期准备工作，今年7月，国务院常务会议已经决定，全国要全面推开国有资本充实社保基金工作。我们将积极采取措施，推动全国划转工作顺利进行。

第三，补。即加大对基本养老保险基金的补助力度。近年来，中央财政逐年加大对基本养老保险基金的补助力度，并重点向基金收支矛盾较为突出的中西部地区和老工业基地省份倾斜。今年中央财政预算安排企业的职工养老保险补助资金是5285亿元，同比增长9.4%，增长幅度也是相当大的。我们今后还将继续加大补助的力度，支持地方做好养老金按时足额发放工作。

第四，改。即深化制度改革。按照中央的部署和要求，我们将配合有关部门在省级统筹基础上，加快养老保险全国统筹的进度，完善养老保险多缴多得、长缴多得的约束机制，建立健全基本养老金的合理调整机制，不断推动养老保险领域的改革。我们将进一步完善城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险制度，尽快实现养老保险的全国统筹，确保亿万人民“老有所养”。