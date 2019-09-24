宁吉喆：庆祝新中国成立70周年大型成就展有四大特点

人民网北京9月24日电 （杨曦）今日，庆祝中华人民共和国成立70周年活动新闻中心举行第一场新闻发布会，介绍70年来中国经济发展取得的举世瞩目的成就。国家发展和改革委员会副主任、国家统计局局长宁吉喆表示，在新中国70华诞即将到来之际，庆祝新中国成立70周年大型成就展是最早向社会公众开放的活动之一。

宁吉喆介绍，这次大型成就展有以下几个特点：

一是主题鲜明。展览的名称就是“伟大历程 辉煌成就”，展览的主题是开辟和发展中国特色社会主义道路、建设社会主义现代化国家。

二是编排新颖。与以往的大型展览不同，以往展览一般都是分领域、版块式的，这次大型成就展是按照70年时间序列来展开的，我们把它称之为“时光隧道”或者“历史走廊”，也就是说从1949年开始一直走到2019年，把整个展览参观完。可以说，这是一部编年体式的中华人民共和国历史，通过展览展现在观众的面前。

三是内容丰富。展览分五大部分，分别是序言、屹立东方、改革开放、走向复兴、人间正道。一共有约1500个条目，有150个新中国第一，每十到十五年设置了英雄模范人物墙。

四是形式多样。展览汇集了1700多张历史照片，180多个视频，征集了650多种实物，包括新中国第一台解放牌汽车、新中国第一辆红旗牌轿车、东风轿车、拖拉机等。有近100个模型，有20多个互动项目，还有40多个场景，这40多个场景是不同年代的，包括不同年代的居民家庭，比如结合我国第一部法律《婚姻法》的颁布，设置了上世纪50年代的婚房，还有大庆油田、红旗渠、九八抗洪、汶川地震、脱贫攻坚、棚户区改造等场景。