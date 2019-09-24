原标题：新经济培育新动能——四川天府新区打造新增长极

新华社成都9月24日电 题：新经济培育新动能——四川天府新区打造新增长极

新华社记者李力可、袁秋岳

“从办公室就能看到水域面积4500亩的兴隆湖，赏心悦目。”在成都天府新区兴隆湖畔的天府创新中心，宝马即时出行业务拓展经理张震宇说。他表示，优美的工作生活环境、对新生事物的开放包容、未来的发展空间等，是他从北京来成都工作的信心所在。

2014年，四川天府新区获批成为第十一个国家级新区。5年来，天府新区坚持以新经济突破发展为引领，探索新技术、新模式、新业态，推动新经济企业保持高速增长。

2018年12月，宝马集团在成都启动了中国区域的高端网约车业务，首批在成都市投入了200辆高端网约车。宝马成为首家在中国获得网络预约出租汽车经营许可证并投放车辆的外资企业。

“为了顺利拿到网约车经营许可证，我2018年初从北京来到成都。”张震宇说，在天府新区各部门指导下，公司很快完成了交通运输、网信安全、车辆司机准入、资产管理等资料的准备工作。当地政府部门提供的全要素保障，是他们选择成都作为在中国第一个开通宝马集团网约车出行服务城市的原因。

“除了先期资料的准备，天府新区政府部门还帮助我们对各个城市的样本数据、城市概貌、城市出行习惯等数据进行分析，并给出参考意见，对公司业务的拓展开发起到了很好的作用。”

“从企业刚开始接触某个部门，到后面的成功签约，再到企业服务落地，都是由一个部门统一牵头协调服务，企业不用跑到多个部门去办不同的事情。”天府新区成都管委会新经济处副处长伍自美介绍，天府新区还针对企业在工商注册、税务服务、人才招引等方面的需求，给予全要素综合支持。

成都启明星辰信息安全技术有限公司是启明星辰集团的全资子公司，2017年1月入驻天府新区。“成都公司作为启明星辰在西部最大的服务支撑和研发基地，对公司发展提供了重要技术支撑。”成都启明星辰信息安全技术有限公司高级安全工程师余磊介绍，入驻两年来，该公司已发展成为集团在国内的最大的区域性总部和研发中心，并于2017年12月建成了全国最早、最大的网络安全运营中心。

“现在开通了地铁，还给我们公司的研发人员提供了免费的人才公寓，解决了公司员工的后顾之忧。”成都启明星辰信息安全技术有限公司副总经理罗春说。

记者了解，2018年新区新经济领域注册企业总数7567家，今年前5个月又新增1195家。此外，天府新区还引进了清华、北大、中国科学院大学、上海交大等高等院校的协同创新合作项目30个，投资总额约150亿元，相应引进各类高层次人才约3000名，孵化培育科技型企业40余家。

“天府新区产学研协同创新项目的密集程度位居西部前列，有效提升了地方的核心技术突破能力，并高效催化了科技成果转化。”伍自美介绍。

据悉，清华四川能源互联网研究院于2016年3月正式成立，依托清华大学电机系，开展能源互联网的前沿研究和产业培育。该研究院目前已引进高层次团队31个，汇聚各类优秀人才300余名，自主培养并成功入选国家千人计划专家3名，累计申请专利207件，培育能源互联网高科技企业10家。其中，易冲公司已发展成为国内无线充电行业领军企业。

“未来，天府新区将高标准建设新经济产业载体，打造新经济大中小企业协同创新生态圈，拓展新经济企业场景应用示范，深化行政审批制度改革，提升审批服务事项集中办理效率，推动天府新区高质量发展。”伍自美说。

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