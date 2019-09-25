原标题：项目密集落地 高端制造业成为外商投资重点

9月24日，记者从2019世界制造业大会成果新闻发布会上获悉，大会期间制造业领域外企签约项目达89个、投资额391亿元。其中先进制造业项目40个、投资额118亿元；智能终端、集成电路、生物医药、新型显示等战略性新兴产业项目25个，投资额79亿元。9月18日，在南京金洽会重大项目集中签约中，外资项目签约17个，总投资约970亿元。

近期，安徽，上海、南京等长三角地区外资项目密集签约落地，其中一批智能制造、集成电路、新能源的高端领域项目成为重点。包括云南、贵阳在内的西部地区也在密集部署新政，加快高端制造业对外开放。业内指出，随着我国产业链升级发展需要与吸收利用外资政策的调整，人工智能、新一代电子信息技术、高端装备、新材料、新能源等领域将成为外商投资的重点领域。

中国国际经济交流中心美欧研究所副所长张焕波对《经济参考报》记者表示，伴随我国产业转型升级和培育经济发展新动能的需要，地方落地的外资项目也在质量上实现新突破。高端制造业、战略性新兴产业具有巨大的上下游产业带动性，将进一步促进地方形成高端产业生态集聚环境。此外，面对庞大的中国市场需要和对中国政策环境的信心进一步增强，外商也正积极拓展在华业务。

值得关注的是，在长三角地区之外，包括云南、陕西、贵阳在内的西部多地正屡出实招，加大高技术制造业开放力度。云南省日前出台“云10条”，支持外资以独资方式进入新能源汽车制造、专用车制造等领域，并在用地、用电、用工上给予支持，强化外商投资项目要素保障；贵阳则提出，到2020年新引进培育中高端制造等领军企业30家，实际利用外资超过20亿美元。

张焕波表示，西部地区在土地成本、劳动力成本上具有相对优势，一方面要制定好的差异化发展规划，结合地区发展阶段，资源禀赋和区位特点，分析国际国内高端制造业发展态势，找准高端制造业发展重点，按照重点进行项目引进。另一方面要打造宜居宜业的产业新城，不断完善和提高城市在医疗、教育等方面的城市功能，进一步吸引和留住高端人才。此外也要重视5G、工业互联网、人工智能等新型基础设施建设，为高端制造业发展打好基础。（记者 郭倩 吴慧珺）

(责编：庄红韬、杨曦)