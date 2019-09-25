新中国70年经济发展：成就辉煌 前景可期

9月24日上午，庆祝新中国成立70周年活动新闻中心第一场新闻发布会现场。（人民网记者 罗知之 摄）

1952至2018年，GDP从679.1亿元跃升至90.03万亿元，实际增长174倍；党的十八大以来，农村贫困人口实现脱贫累计超过8000万人；1949至2018年，粮食总产量从2000多亿斤增加到1.32万亿斤；共建“一带一路”倡议得到世界上160多个国家和国际组织的积极响应；70年来，全国财政收入年均增长12.5%，增长近3000倍；2018年末，银行业总资产268万亿元，规模居全球第一……

9月24日，在庆祝中华人民共和国成立70周年活动新闻中心第一场新闻发布会上，国家发展和改革委员会副主任、国家统计局局长宁吉喆，财政部部长刘昆和中国人民银行行长易纲将新中国成立70年来，中国取得的历史性成就、发生的历史性变革向记者们娓娓道来。

70年来，全国各族人民砥砺奋进，顽强拼搏，实现了我国经济社会的跨越式发展。国家财政实力日益壮大，公共财政体系逐步完善，财政宏观调控持续加强，财税体制改革不断深化，为推进经济平稳健康可持续发展作出重要贡献。金融业也不断与时俱进，适应经济高质量发展要求，呈现平稳健康发展新局面。

从站起来、富起来到强起来

——经济社会发展成就瞩目

1949年10月1日中华人民共和国成立，这是中华民族发展史上的大事，也是人类发展史上的大事。70年来，我国完成社会主义革命，推进社会主义建设，进行改革开放新的伟大革命，极大地解放和发展了社会生产力。正如宁吉喆所说，中华民族从站起来、富起来到强起来实现飞跃。

70年来，我国综合国力、社会生产力、人民生活水平大幅提升；经济建设、社会建设、生态文明建设协调推进；工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，此外中国作为世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者作用也在凸显。

“目前，我国已成为世界经济第二大国、科研人员第一大国、货物贸易第一大国、外汇储备第一大国、对外投资第二大国。移动通信、现代核电、载人航天、量子科学、深海探测、超级计算等领域取得重大科技成果。2018年我国居民人均可支配收入比1949年实际增长59.2倍，居民人均消费支出比1956年实际增长28.5倍。” 宁吉喆向中外记者介绍道。

值得一提的是，70年来，我国人均预期寿命从35岁上升为77岁。可见，我国公共卫生整体实力、医疗服务和保障能力不断提升，全民身体素质、健康素养持续增强。

70年的发展成就，奠定了雄厚的物质基础；70年的奋斗历程，积累了丰富的实践经验；70年的艰辛探索，开辟了成功的发展道路。70年来，百姓生活发生了翻天覆地的变化，人民群众获得感、幸福感、安全感不断增强。

顺时应势之举 惠企裕民之策

——财政职能作用充分发挥

“70年来，全国财政收入从1950年的62亿元增加到2018年的183352亿元，年均增长12.5%，增长了近3000倍。”刘昆表示，“现在一天的财政收入，就相当于新中国成立初期8个年头的规模。”

这样一个数字无疑是我国财政实力日益壮大的最好诠释。刘昆认为，财政“蛋糕”的不断做大，为各时期经济社会发展提供了坚实的财力保障。

今年，小微企业普惠性减税和个人所得税专项附加扣除从1月1日起实施，深化增值税改革从4月1日起实施，降低社保费率从5月1日起实施，清理和规范行政事业性收费和政府性基金从7月1日起实施。刘昆在回答日本经济新闻记者关于中国减税降费问题时提到了这四个时间点。

“减税降费是今年积极财政政策的头等大事，政策惠及面非常广，几乎所有纳税人都能在今年的减税降费过程中得到实惠。”刘昆介绍，国家统计局对北京等9个省市、311家企业开展的专题调研显示，减税降费激发了市场主体活力，有力增强了市场信心和经济增长后劲。

“事实证明，减税降费的正确决策是顺时应势之举，是惠企裕民之策，也是民心所向之政。” 刘昆如是说。

谈及企业职工基本养老保险基金运行情况，刘昆告诉记者：“截至去年底，全国企业职工基本养老保险基金收入是3.8万亿，支出是3.2万亿，当年收支结余接近6000亿，累计结余已经达到了4.8万亿。从这些数据可以看出，养老金发放是有保证的。”

从无到有 从封闭到开放

——金融事业取得辉煌成就

70年来，我国金融市场从无到有，并伴随着经济体制转轨，股票市场、债券市场、外汇市场、同业拆借市场、期货市场、黄金市场等相继建立，市场深度和广度不断拓展。

易纲介绍，目前，我国拥有4500多家银行业金融机构，130多家证券公司，230家保险公司。金融业总资产300万亿元，其中银行业268万亿，规模居全球第一。另外，债券、股票、保险市场也都成为全球第二大市场。外汇储备余额3.1万亿美元，多年来居全球第一。

针对中新社记者提问央行“三支箭”解决民营和小微企业融资问题成效如何，易纲表示，人民银行会同有关部门发挥“几家抬”合力，调动央行、财政、监管、地方、金融机构的积极性，同时在宏观政策上用降准、定向降准、再贷款、再贴现等货币政策工具引导金融机构给小微企业和民营企业贷款，收到了较好效果，今年民营企业贷款增长较快。

另外，支持民企发债也收到比较明显的效果。易纲表示，通过支持66家民营企业发债488亿元，撬动了几千亿元的民企发债，地方政府和金融机构也仿照此种方式，用融资工具支持的方式分担风险，使民企债券不仅可以发出去，而且还降低了发行利率。

“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。”在金融领域尤其如此。易纲说，目前外资银行在华机构有989家，外资证券公司13家，外资保险公司57家。银行、证券、保险业的市场准入已经大幅放开，明年将全面放开股比限制。

潮平两岸阔，风正一帆悬。站在新的历史起点上，我国在新发展理念指引下，势必能够破解发展难题、增强发展动力、厚植发展优势，使我国经济实力和综合国力再迈上一个大台阶，让改革发展成果更多更公平惠及全体人民。