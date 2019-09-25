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“不管在哪个赛道，都要冲到最前面”——应对挑战的泉州底气

2019年09月25日11:36  来源：新华网
 
原标题：“不管在哪个赛道，都要冲到最前面”——应对挑战的泉州底气

新华社福州9月25日电 题：“不管在哪个赛道，都要冲到最前面”——应对挑战的泉州底气

新华社记者康淼 邰晓安 张逸之

“今年销售额仍可保持稳定。”申利卡铝业财务部经理黄河辉颇有底气地对记者说，由于一直专注主业，产品质量过硬，让申利卡面对终端客户有了议价权。

记者连日来在泉州采访看到，面对经济下行压力和贸易摩擦压力，泉州的企业家们信心十足。数据显示，上半年全市外贸出口实现了19.8%的增长。

“不管在哪个赛道，都要冲到最前面。”正如盼盼食品董事长蔡金垵所言，努力成为行业领头羊，已经成为泉州民营企业应对挑战的底气。

“提供比竞争对手更高的质保服务”

兴翼机械的地坪研磨机销往全球120多个国家和地区，对国际市场的冷暖雨晴十分敏感。

公司董事长叶根翼指着车间里一款研磨机对记者说，“像这款传统产品，市场售价就一两万元，加税、汇率等外部环境一变化，性价比优势一下子就没了。”

叶根翼采取3个方法应对市场变化：推出智能化研磨机提升产品附加值，从单纯卖产品延伸到卖原料和服务，提供比竞争对手更高的质保服务。

“一些国际客户对中国制造的印象仍停留在性价比这个阶段。”叶根翼说，在国际厂商普遍保修1年的情况下，兴翼机械把保修年限提升到3年，客户的购买信心大增。

在兴翼机械位于泉州安海的厂区内，叶根翼给记者展示了他们最新的、在国际市场上“爆款”的研磨机。工人从机器上拿下一个类似游戏手柄的遥控器，人站在旁边遥控便可轻松作业。

“公司每年拿出销售额的8%投入研发，使我们能够生产出和别人不一样、质量更好的产品，面对挑战更加从容。”叶根翼说，今年以来，这种新型智能研磨机带动公司业绩增长15%左右。

“品质问题是不可商量与妥协的。”晋工机械总经理柯金鐤说，想要持续获得客户和市场的认可，必须始终将产品品质放在第一位。面对行业低潮期，晋工通过强化强制保养措施、加大原厂配件投入、加强服务满意度监控等措施来改善服务质量。

晋工还开发出“车管家”系统，可实现对工程机械实施远程控制、故障预警，远程指导故障排查与修复等服务功能。通过技术、产品、市场、服务一体化模式的带动，晋工叉装机产品在国内外细分领域市场占有率持续提升，并与韩国现代建立全球战略合作关系，2018年销售业绩增长达到40%以上。

“不但要有冠军企业，还要打造隐形冠军产业链”

2017年，九牧厨卫董事长林孝发走访德国工业城市发现，当地产业高度细分，不少城市就是围绕一个龙头产业建立庞大产业链和生态圈，这让他感受到产业强链条的力量。

走进晋江陈埭，不出“鞋都”市场，制鞋所需的每个配件都可以买到；在“瓷都”德化，一条街便能凑齐制瓷所有材料；在南安仑苍，水暖构件一应俱全。

泉州实体经济发达，去年工业规模达1.82万亿元，约占福建省的三分之一；而工业中的七大千亿产业集群，有5个是传统产业，发挥产业链集群优势尤为重要。

“传统并不意味着低端。泉州市就是要把传统实业持续做强做大，产业集群延链强链，产业配套做细做精，这是高质量发展的应有之意。”泉州市委书记康涛说。

作为行业龙头企业，九牧近年来始终保持两位数以上的高增长，产品在美国、东南亚等海外市场不断拓展。“不但要有冠军企业，还要打造隐形冠军产业链，提升整个产业链的竞争力。”林孝发雄心勃勃地告诉记者，一方面，九牧开始面向全球整合优势资源，不断壮大自身实力；另一方面，九牧要让上千家上下游企业强起来，产生一批隐形冠军。

2018年，为方便上下游供应商融资，九牧和当地银行合作开展“供应链金融数据网贷”项目。九牧将企业的供应链信用情况向银行开放，通过在线供应商的应收账款数据增信，九牧的上下游企业不需要任何抵押便可快速获得银行贷款。

“这两年，企业一直谋划向技术含量更高的中空玻璃领域进军，但就是银行融资比较麻烦。”天朗建材是九牧厨卫的玻璃配件厂商之一，公司总经理许东山说，产品要进步，就得升级装备，但一套上百万元的中空玻璃生产线对他们这样的小企业来说，资金压力比较大。

去年12月，通过供应链网贷，仅仅一天时间，许东山便拿到了银行50万元贷款。企业马上购进中空玻璃生产线，今年2月已开始生产新产品，月销售额达70多万元。

“要形成‘搬不走的优势’”

两年前，海归博士聂泳忠在泉州市洛江区创建了西人马联合测控公司。对于这家名不见经传的初创企业，洛江区给予了“零距离”的“保姆式”服务。

“区里抽调专人成立服务小组，并由区政府常务副区长任组长，要求一个团队、一跟到底。”洛江区工业和信息化局经济运行股股长黄晓路说，除了在购置厂房、项目资金、人才引进等方面给予扶持外，排洪渠清淤整治、公共自行车租赁站布点等小细节也没落下。

“西人马虽是一家成长型企业，但在高端传感器领域具有国内领先优势。”黄晓路说，扶持西人马快速成长，也是泉州和洛江“卡位”新兴产业的机遇。

项目落地后，西人马面临着补齐上下游配套的需求。洛江区将招商模式改为“企业点题、政府答卷”，由西人马公司列出相关配套清单，政府部门负责与意向企业对接招商。

“去年12月，我们向政府提交了43家意向合作企业清单，目前已有多家大型上下游企业和我们进入深度洽谈。地方政府还成立相关工作小组，配合我们去沟通洽谈考察。”聂泳忠介绍说，目前西人马已完成数十款传感器的研发并量产，正在洽谈中的订单金额达数亿元。

在产业转型升级、高质量发展爬坡过坎的当口，企业冲锋在前，泉州党政部门则更多充当“引路人、推车手、服务员”的角色。

9月6日，由晋江市政府举办，旨在促进当地企业间协同合作的“手拉手”产能对接会举行，数十家中小企业、原辅材料供应商与龙头企业和银行签约开展合作。

上半年，泉州市37个工业大类中，33个行业规上工业增加值实现正增长，其中两位数增长行业达18个。“通过打造营商环境，建设产业链生态圈，泉州将形成几大产业集群‘搬不走的优势’。”康涛说。

(责编：冯粒、曹昆)
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