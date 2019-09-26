原标题：社保关键领域改革深化 民生红利加速释放

从空白起步到建成世界上最庞大的社会保障体系，新中国成立70年来，我国社保制度加快建立并不断完善，社保覆盖面持续扩大。2018年末，基本养老保险覆盖超过9亿人，医疗保险覆盖超过13亿人，基本实现全民医保。与此同时，养老、医疗等关键领域改革持续深化，社保待遇水平逐步提高，养老金实现15连涨，大病报销比例逐渐提高，民生红利加速释放。

展望未来，我国还将加快推进基本养老保险基金全国统筹，加大力度鼓励和引导包括企业年金、个人养老金计划、税优健康险等多层次保障体系发展，完善养老保险的待遇确定和待遇调整机制，深化医保支付改革，为全体人民进一步织牢社会保障网。

新中国成立初期，我国社会保障尚属空白。上世纪50年代至70年代，开始由国家和单位对城镇职工提供劳保等一定福利，并由集体对农民实行少量保障。改革开放以来，我国社会保障制度逐步建立，覆盖面持续扩大。党的十八大以来，多层次社保体系加快构建，社保水平稳步提高。

70年来，我国社会保险覆盖范围从以城镇为主扩大到城乡统筹，从国有企业扩大到各类企业，从就业群体扩大到全体居民。2018年末，全国参加基本养老保险、失业保险、工伤保险的人数分别为94293万人、19643万人、23874万人。

“我国织就了世界最大的基本养老、基本医疗保障网，为实现老有所养、病有所医提供了保障支撑，也为世界广大发展中国家构建覆盖全体居民的公共养老金制度和全民医保体系，贡献了中国智慧和中国方案。”中国宏观经济研究院社会所副研究员关博对《经济参考报》记者表示。

我国社保待遇水平也在不断提高。养老保险待遇方面，2005年至2018年，连续14年调整企业退休人员基本养老金，2005年月人均水平为698元，2012年增加到1686元，2018年增加到2597元，近六年年均增长7.5%。2014年7月，全国城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准从每人每月55元提高到70元，2018年1月又提高到每人每月88元。

2019年，我国城乡居民养老金又迎来15连涨。

“在此过程中，职工基本养老保险缴费工资替代率保持在65%以上，始终位于中高收入国家前列。”关博说。

医疗保险待遇方面，国家不断加大财政对城乡居民基本医疗保险的投入，人均财政补助标准逐年提高，2013年至2018年每年分别为280元、320元、380元、420元、450元、490元，2019年财政补助已经达到520元。城乡居民大病保险政策范围内住院费用支付比例达到60%以上，在此基础上还对困难群众实行降低起付线、提高报销比例和封顶线等政策倾斜。

关博指出，国家谈判制度和医保目录动态调整机制把更多救急救命的新药、好药纳入基本医保报销范围，有力分担了中国家庭灾难性卫生风险支出压力，基本医保制度成为守护14亿中国人健康的最可靠“药神”。针对人口年龄结构转变和疾病谱变化，提高医保门诊慢性病报销比例，进一步减轻了城乡居民的就医经济负担。

中国社会科学院世界社保研究中心执行研究员张盈华对《经济参考报》记者表示，党的十八大以来，社会保障制度改革不断深化，党的十九大提出“全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系”，为我国社保制度发展指明方向，定准改革着力点。

养老、医疗等社保关键领域改革还在持续深化。关博指出，划转国有资本充实社保基金全面推开，解决了基本养老保险制度改革的“转制成本”问题；中央调剂金制度迈出了养老保险全国统筹第一步，养老保险制度互助共济作用有效发挥；基本养老保险基金开展市场化投资运营，为应对人口老龄化提供了物质财富储备；医保集中采购政策效应显现，支付方式改革纵深推进，“三医联动”更加有效。

此外，在制度统筹发展方面，基本养老、基本医疗保险制度先后实现“二合一”，在制度层面消除了社保制度城乡二元格局，制度公平程度大幅提升。生育保险和职工基本医疗保险合并实施，使女职工的生育保障权益得到了更充分落实。在降成本方面，社保费率、费基调整两路并进，既治理了我国长期以来存在费率“虚高”现象，也引导企业据实缴纳，在提升社保征缴效率，降低企业用工成本方面发挥了显著作用。

“未来，我国社会保障将继续扩大覆盖面，促进城乡社保体系统筹发展，加快推进基本养老保险基金全国统筹，加大力度鼓励和引导包括企业年金、个人养老金计划、税优健康险等多层次保障体系发展，研究和实施适应新就业形式的失业保险和工伤保险制度，推动我国社会保障事业继续走向成熟，为全体人民的美好生活织密安全网。”张盈华说。(记者 班娟娟 梁倩)

(责编：庄红韬、杨曦)