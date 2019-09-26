原标题：长三角科技创新一体化发展加快推进

围绕国家创新驱动发展战略，积极响应长三角一体化发展国家重大战略部署，在25日开幕的第二届长三角科技交易博览会上，上海嘉定、江苏苏州、浙江温州和安徽芜湖共同签署《深化长三角地区科技创新一体化发展战略协议》，进一步加强长三角科技创新战略协同、成果对接、资源共享、生态共建等方面合作，打造长三角科技创新合作的示范模板。

根据《深化长三角地区科技创新一体化发展战略协议》，嘉定与温州、苏州和芜湖将深入合作，通过“互联网+科技资源”，率先实现科技资源、科技服务的互通互联、合作共享。目前共有1369项服务资源入库，其中上海市596项、温州市420项、昆山市347项、太仓市6项；科技券服务机构为136家，其中上海市56家、温州市39家、昆山市32家、太仓市9家。

上海在信息技术、生物医药、高端装备方面有若干严控性的技术支撑平台和科技成果转移转化的平台，在智能汽车、新能源汽车、航空航天、智能制造、机器人以及新药创制和高端医疗装备方面，也实施了一大批重大战略项目，布局了一些重大基础工程，形成了各具特色的科技创新园区。

“一方面，上海的优势带动了长三角其他城市科创能力的发展；另一方面，上海在技术和成果转移转化的过程中也需要向外部进行溢出。”太仓市科技局局长万芬奇表示。统计数据显示，2018年，上海技术合同流向长三角的交易额超过170亿元，占输出总额百分比达14%，交易额增长服务同比超过263%。今年4月，长三角科技资源共享服务平台开通上线，整合区域内1195家法人单位、26700余台套大型科学仪器设施，总价值超过300亿元。

科技双创券作为一项具有普惠性特点的创新政策，主要用于支持中小微企业和团队等向科技服务机构购买专业服务。中小企业资产、人员队伍规模较小，创新资源有限，对外部和创新资源依赖性高。通过科技双创券政策，中小企业共享大型科学仪器等创新资源，节省了创新投入资金。

2018年，嘉定区、苏州市（昆山、太仓）、温州市三地实现科技资源共享共用，三地的大型科学仪器设施和研发服务加盟长三角科技双创券服务平台（嘉定）。今年4月，嘉定区科委与太仓市科技局在太仓市科创月开幕式上签订了《嘉太“双创券”互通合作框架协议》。随着科技双创券服务资源共享数量稳步提升，目前共有1369项服务资源入库，其中上海市596项、温州市420项、昆山市347项、太仓市6项。自平台运行以来，共有147家企业申领了额度为1470万元的科技双创券。(记者 钟源 李荣)

(责编：庄红韬、杨曦)