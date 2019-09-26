原标题：财政部向社保基金划转工行农行股权 总值逾千亿元

9月25日晚间，工商银行、农业银行同时披露了股东权益变动的提示性公告，宣布同属于上述两家银行第二大股东的财政部于日前已将持有的工行、农行股权的10%划转社保基金。据计算，此次划转上述两家银行股权价值合计高达1152亿元。

工行公告称，该行于近日收到通知，其股东财政部将其持有的该行股权的10%一次性划转给全国社会保障基金理事会持有。此次划转前，财政部持有工行1233.16亿股A股股份，占该行普通股股份总数的34.60%；此次划转的股份数量为123.32亿股A股股份，占该行普通股股份总数的3.46%。

农行公告显示，该行于近日收到通知，该行股东财政部将其持有的该行股权的10%一次性划转给全国社会保障基金理事会持有。此次划转前，财政部持有农行1372.39亿股A股股份，占该行普通股股份总数的39.21%；此次划转的股份数为137.24股A股股份，占该行普通股股份总数的3.92%。

《证券日报》注意到，工行与农行2019年半年报显示，财政部同为上述两家银行第二大股东，持股数量均仅次于中央汇金投资有限责任公司。按照工行、农行9月25日A股收盘价计算，此次划转上述两家银行股权价值分别达到677亿元和475亿元，合计高达1152亿元。两家银行均对外表示，此次权益变动不触及要约收购；此次权益变动不会导致该行控股股东及实际控制人发生变化。

两家银行都表示，由于权益变动事项涉及商业银行百分之五以上股权变动审批、信息披露义务人披露权益变动等后续工作，工行、农行都将会根据事项进展情况和监管规定履行信息披露义务。

A股上市银行披露的股东数据显示，33家A股上市银行前十大股东中，财政部除了为工行、农行第二大股东外，还直接持有交通银行197.03亿股股份，为该行第一大股东。其中，持有交行A股股份151.49亿股，持有该行H股股份45.54亿股。（记者吕东）

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