高新区代表云集成都 聚焦高质量发展新路径

60余家高新区云集成都聚焦高质量发展新路径
成都高新区供图
园镜头
记者近日从成都高新区获悉，2019年国家高新区发展战略研讨会暨国家高新区（成都）创新高层论坛日前在该区举办。会上，以科技创新为核心，深化体制机制改革的“科创改”成为与会专家关注的主题。
中科院战略咨询研究院中国高新区研究中心主任刘会武在发言中表示，“科创改”是新时代国家自主创新示范区发展的新方向。“国家自主创新示范区改革的新方向是，以科技创新为核心的全面创新，以及为激发科技作为第一生产力而开展的体制机制改革，简称科创改。”他说，“科创改”以科技创新为核心，通过全球化、互联网和制度协同“横向”开放，通过市场化、大众创业和产业生态“纵向”开放，从而全面推进创新及改革。
“高新区不仅是我国经济发展中的新事物，更是公共管理改革过程中的新探索。”武汉东湖高新区参会代表也认为，在国家高新区深化体制机制改革的重要意义在于，打破传统行政区体制和制度束缚，对各种管制类稀缺资源进行获取与使用，释放各类市场主体的活力。“建区30多年来，东湖高新区形成了渐进改革、适时调整、动态更新的园区管理体制，未来将摒弃向传统体制回归的思路，坚持全职能的封闭管理，不断完善‘新兴产业+科技新城’新体制。”
“为配合长三角一体化的战略部署，我们就广义层面的跨区域合作进行了大量有益探索。”上海紫竹高新区代表同样认为，随着长三角区域一体化发展上升为国家战略，未来可通过飞地经济合作、东西联动协调合作、产业地产开发等体制机制创新，推动高新区高质量发展。而广州高新区代表则表示，未来基于本土自主创新的内源型产业集聚，是高新区融入全球价值链体系两端并推动产业升级的核心环节。 （记者盛利）
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